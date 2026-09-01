Nueve barrios recibirán servicios gratis en septiembre Martes, 1 de septiembre de 2026 Los operativos municipales ofrecerán trámites, salud y atención veterinaria en distintos barrios durante septiembre

Durante septiembre, distintos barrios de la ciudad recibirán operativos municipales gratuitos con servicios, asesoramiento y atención veterinaria para vecinos y sus mascotas.



La propuesta comenzará mañana en el barrio Esperanza y continuará durante todos los miércoles del mes con el programa “La Muni en tu Barrio”.



A su vez, “Mascotas Saludables” tendrá operativos veterinarios los lunes en cuatro barrios, con prestaciones que incluyen controles, desparasitación, vacunación antirrábica y castraciones.



Dónde estará La Muni en tu Barrio



El primer operativo será mañana, en Abitbol y Revidatti, barrio Esperanza.



El cronograma continuará el miércoles 9 en Pergamino, entre Boston y Berazategui, barrio Ongay; el 16 en Colombia al 100, barrio Bañado Norte; el 23 en Loreto y Julio Antonio Cardozo, barrio Pirayuí; y el 30 en Santa Bernardita y Padre Pío, barrio Sapucay.



Los vecinos podrán realizar diferentes trámites y consultas sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales. Entre las prestaciones previstas figuran atención médica, asesoramiento sobre pensiones no contributivas, mediación, defensa del consumidor y servicios vinculados con niñez, diversidad y género.



También habrá gestiones relacionadas con DNI y SUBE, propuestas de Ñande Huerta, atención de delegaciones municipales y comisiones vecinales, peluquería y acceso a la garrafa social, entre otros servicios.







Atención veterinaria durante los lunes



El programa Mascotas Saludables también tendrá presencia durante septiembre. El recorrido comenzará el lunes 7 en Chacabuco 100, barrio Plácido Martínez.



Luego continuará el lunes 14 en ex Vía y Cazadores Correntinos, barrio Unión; el 21 en César Álvarez y 157, barrio Ponce; y el 28 en Río Limay y Congreso, barrio Santa María.



En estos operativos se ofrecerán controles veterinarios, desparasitación y vacunación antirrábica, de acuerdo con la modalidad establecida para cada jornada.



Cómo acceder a las castraciones



Las castraciones requieren turno previo debido a que existe un cupo limitado para cada operativo. La solicitud debe realizarse a través del turnero web oficial del programa.



El resto de las prestaciones veterinarias se brindará bajo la modalidad informada para cada jornada. La iniciativa apunta a promover la tenencia responsable de animales y facilitar el acceso de las familias a servicios veterinarios.



Con este cronograma, los programas municipales mantendrán durante todo septiembre una presencia descentralizada en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de acercar trámites, asesoramiento, servicios sociales y atención para mascotas directamente a los barrios.



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