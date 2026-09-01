Messi se despide de la Selección y Scaloni enfrenta una nueva etapa

Martes, 1 de septiembre de 2026

La salida de Messi obliga a Argentina a iniciar una renovación y buscar un equipo más colectivo tras 20 años con su presencia.



La decisión de Lionel Messi de dejar la Selección argentina marca un punto de inflexión para el equipo campeón del mundo. Después de casi dos décadas con el rosarino como principal referente, el conjunto nacional deberá construir una nueva identidad sin su figura central.



El escenario representa un desafío especialmente importante para Lionel Scaloni, cuyo contrato todavía contempla continuidad en el ciclo. Si finalmente permanece al frente del equipo, deberá diseñar una estructura capaz de sostener el nivel competitivo alcanzado durante los últimos años.



La ausencia de Messi no implica necesariamente encontrar a un futbolista que ocupe su lugar. Por el contrario, el próximo paso apunta a profundizar un funcionamiento colectivo en el que diferentes jugadores asuman responsabilidades que durante años estuvieron concentradas en el capitán.



Argentina ya mostró durante las Eliminatorias que puede ofrecer buenos rendimientos sin Messi en la cancha. Sin embargo, esos antecedentes se produjeron dentro de un contexto en el que todavía se esperaba contar con él para el gran objetivo mundialista.



Ahora la situación es diferente. La Selección deberá afrontar una etapa de transición sin la posibilidad de recurrir a Messi como solución ante los partidos más exigentes.



Tampoco aparece actualmente un jugador con características que permitan plantear un reemplazo directo. La renovación, por lo tanto, estará relacionada con el crecimiento de los jóvenes y con una distribución diferente del protagonismo dentro del plantel.



La salida de Messi tendrá consecuencias que exceden lo futbolístico. Durante años, su presencia convirtió a la Selección argentina en uno de los principales atractivos del fútbol internacional.



La agenda de amistosos, las propuestas provenientes de distintos mercados y el interés comercial alrededor del equipo estuvieron fuertemente vinculados con la figura del capitán.



Sin su presencia, la Asociación del Fútbol Argentino y el cuerpo técnico tendrán que redefinir parte de esa estrategia. El atractivo seguirá existiendo por los títulos obtenidos y por la generación de futbolistas que integran el plantel, pero comenzará una etapa diferente.



Messi comunicó su decisión a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. Allí explicó que tomó la determinación después de reflexionarlo y reconoció el dolor que le provoca cerrar su etapa con la camiseta argentina.



“Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió el futbolista, al mismo tiempo que destacó la aparición de nuevos jugadores que merecen ocupar un lugar en el seleccionado.



En otro tramo de su mensaje, remarcó el vínculo que construyó con la Selección durante dos décadas: “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”.



El capitán también agradeció a sus familiares, entrenadores, compañeros y dirigentes que lo acompañaron durante su trayectoria y aseguró que seguirá alentando al equipo desde afuera.



La salida se produce después de una etapa histórica para el fútbol argentino, marcada por la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.



Messi fue protagonista central de ese ciclo y terminó convirtiéndose en el futbolista que lideró a la Selección durante una de sus etapas más exitosas.



A partir de ahora, el desafío será evitar que la búsqueda de un nuevo referente genere una comparación permanente con el rosarino. La próxima Selección deberá construir sus propias respuestas y encontrar nuevos líderes dentro del campo.



El futuro inmediato estará marcado por la renovación del plantel, las decisiones de Scaloni y el crecimiento de los jóvenes que deberán asumir mayores responsabilidades. La era posterior a Messi ya comenzó y será una de las mayores pruebas para el ciclo que llevó a Argentina nuevamente a la cima del fútbol mundial.