El Gobierno busca llevar el salario mínimo de las paritarias por encima de $1 millón

Viernes, 28 de agosto de 2026

Trabajo promueve un piso salarial de $1.070.000 para agosto, a definir entre sindicatos y empresas en las paritarias.



El Gobierno nacional impulsa que las próximas negociaciones de convenios colectivos de trabajo incorporen un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos.



La propuesta es promovida por la Secretaría de Trabajo, que busca que sindicatos y cámaras empresarias acuerden un piso para los trabajadores alcanzados por convenios con remuneraciones inferiores.



Fuentes oficiales indicaron que el monto de referencia para agosto de 2026 es de $1.070.000. La cifra deberá surgir de la negociación entre las partes antes de que los acuerdos sean homologados por el Estado.



“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos”, señalaron desde el Gobierno.



La Secretaría de Trabajo ya comunicó la propuesta a actividades cuyos salarios convencionales se encuentran por debajo de ese nivel, entre ellas Maestranza, Uocra y Sanidad.



Desde el Ejecutivo sostienen que el incremento planteado no debería generar un efecto sobre la inflación y lo encuadran dentro de la nueva etapa de negociación de los convenios colectivos tras la aprobación de la reforma laboral.



La iniciativa se conoce en un escenario de marcada diferencia entre los resultados obtenidos por los distintos gremios durante el último año.



Qué pasó con los salarios frente a la inflación



Un informe de la Secretaría de Trabajo analizó la evolución de los principales acuerdos colectivos del sector privado entre junio de 2025 y junio de 2026 y encontró diferencias superiores a 15 puntos porcentuales entre las actividades con mejores y peores resultados.



En ese período, siete convenios lograron mejorar su poder adquisitivo, mientras que otros registraron variaciones cercanas a cero y un tercer grupo sufrió pérdidas superiores al 10%.



Entre los acuerdos con mejor desempeño se ubicaron Encargados de edificio, con una mejora real del 5,9%; Camioneros, con 3,1%; y Construcción y Farmacia, ambos con 2,5%.



También registraron incrementos reales Entidades deportivas y civiles (1,7%), Aceiteros (1,6%) y Seguros (1,6%).







Los sectores que perdieron poder de compra



En el otro extremo, algunos convenios tuvieron retrocesos significativos. Calzado cayó 10,5%, Comercio 11%, Metalúrgicos 12,4% y Textiles 12,6%, siendo este último el sector con mayor pérdida en el período analizado.



Otros acuerdos también terminaron por debajo de la inflación, aunque con descensos menores: Pasteleros (-1,3%), Transporte automotor (-1,7%), Madera (-2,4%) y Concesionarios de autos (-3,2%).



El relevamiento también mostró que Bancarios mantuvo prácticamente sin cambios su poder adquisitivo, mientras que Industria de la carne y Químicos registraron bajas de apenas 0,6%.



Cuánto cobran los trabajadores según el sector



El informe incorporó además un análisis de la mediana salarial por convenio colectivo, elaborado con datos del SIPA correspondientes a marzo de 2026.



El sector bancario encabezó el ranking con una mediana de $4.390.369. Le siguieron Transporte de carga y Transporte de pasajeros, ambos con $1.977.412, y Entidades deportivas y sociales, con $1.967.887.



En el extremo inferior quedaron Construcción, con $1.001.342, y Gastronomía, con $803.991, el menor valor entre los sectores relevados.



La discusión por el salario mínimo garantizado de $1.070.000 quedará ahora en manos de sindicatos y cámaras empresarias. El resultado de esas negociaciones determinará qué convenios incorporan el nuevo piso y cómo impactará en los ingresos de los trabajadores alcanzados.