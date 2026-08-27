Pozzer Penzo sobreseyo a los ocho detenidos por el delito de trata de persona a Loan

Miércoles, 26 de agosto de 2026

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, resolvió sobreseer a los ocho imputados que estaban vinculados a una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación y apropiación de un menor en el marco del caso del menor Loan.



La jueza Cristina Pozzer Penzo dictó el sobreseimiento, pero aclaró que la búsqueda del niño y otras investigaciones continúan vigentes. La decisión fue conocida ayer, mientras avanza el juicio oral contra Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Carlos Guido Pérez, Victoria Caillava, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Walter Maciel y Francisco Méndez.



El sobreseimiento corresponde a una causa diferente de la que se encuentra actualmente en etapa de juicio oral. Por ese motivo, la resolución de Pozzer Penzo no modifica el desarrollo del proceso que busca establecer qué ocurrió con Loan Danilo Peña.



El niño tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, en el paraje El Algarrobal, ubicado en la localidad de 9 de Julio. Desde entonces, su paradero continúa sin ser esclarecido.



Entre los acusados que afrontan el juicio se encuentran familiares del menor, civiles y efectivos policiales. La investigación judicial busca determinar las responsabilidades que pudieron existir en torno a la desaparición.



En su resolución, Pozzer Penzo dejó expresamente establecido que el sobreseimiento no significa el cierre de la investigación sobre el paradero del niño.



La magistrada ordenó mantener activas las herramientas de búsqueda y las medidas destinadas a obtener información que permita determinar dónde se encuentra Loan.



En ese sentido, dispuso "mantener vigentes las alertas internacionales de Interpol" y las publicaciones y búsquedas mediante el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU).



Qué medidas seguirán activas



La resolución también contempla la continuidad del legajo delegado al Ministerio Público Fiscal, a partir de nuevas informaciones y denuncias que continúan llegando por diferentes vías.



De esta manera, aunque ocho personas fueron sobreseídas en la causa vinculada a la hipótesis de trata, las medidas destinadas a localizar al menor permanecen activas y la investigación sobre su paradero sigue abierta.



El proceso judicial continuará por las vías correspondientes mientras se mantienen las alertas nacionales e internacionales y la recepción de nuevos datos que puedan aportar elementos para esclarecer la desaparición de Loan.



