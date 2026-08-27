Franco Colapinto alcanzó una marca histórica y lidera una estadística de la F1

Jueves, 27 de agosto de 2026

El argentino suma 29 carreras consecutivas sin abandonar y superó a varios pilotos de la actual grilla.



Franco Colapinto extendió a 29 Grandes Premios consecutivos terminados su racha en la Fórmula 1 y quedó al frente de esa estadística entre los pilotos que actualmente compiten en la categoría.



El último abandono del piloto argentino ocurrió el 8 de diciembre de 2024, durante el Gran Premio de Abu Dhabi, cuando todavía corría para Williams.



En aquella competencia, Oscar Piastri lo golpeó desde atrás en las primeras vueltas. El incidente provocó una pinchadura y, posteriormente, distintos daños en el monoplaza y problemas en la unidad de potencia que obligaron al equipo a retirarlo.



Desde entonces, Colapinto terminó todas las carreras en las que tomó la largada. La marca se extendió durante su paso por Williams y continuó desde su llegada a Alpine.



El dato destacado por Autosport contempla las carreras efectivamente iniciadas: 29 largadas y 29 banderas a cuadros. Durante ese período, el argentino tuvo una interrupción de actividad como piloto titular, ya que regresó a la grilla en mayo de 2025 para reemplazar a Jack Doohan en Alpine.







A quiénes superó Colapinto



Con 29 competencias finalizadas de manera consecutiva, Colapinto igualó registros históricos de Fernando Alonso y Charles Leclerc y dejó atrás a Esteban Ocon, que quedó con 28 después de abandonar en Países Bajos.



Por delante del argentino aparecen pilotos con rachas todavía mayores. Lewis Hamilton encabeza el registro con 62 carreras consecutivas terminadas, seguido por Oscar Piastri con 44 y Max Verstappen con 43.



La lista también incluye a George Russell, con 40; Kimi Räikkönen, con 38; Daniel Ricciardo, con 34; Nick Heidfeld, con 33; y Carlos Sainz, con 31.



La comparación debe tomarse dentro del contexto de los calendarios modernos. Actualmente, la Fórmula 1 cuenta con hasta 24 Grandes Premios por temporada, lo que aumenta la cantidad de oportunidades para construir este tipo de estadísticas.



La consistencia que mostró con Alpine



Desde que se incorporó a Alpine, Colapinto completó 17 carreras en 2025 en las que tomó la largada. En el Gran Premio de Gran Bretaña no pudo competir debido a una falla que le impidió iniciar la prueba.



En 2026, la tendencia continuó. El argentino terminó las primeras 12 carreras que disputó y extendió su registro hasta el Gran Premio de Países Bajos, donde finalizó 14°.



La estadística no significa que haya transitado esas carreras sin problemas. Colapinto tuvo contactos, daños y dificultades mecánicas, pero consiguió llevar el auto hasta la bandera a cuadros.





Completar carreras representa un aspecto relevante para los equipos porque permite acumular vueltas, información técnica y datos de rendimiento, incluso cuando el resultado final no se traduce en puntos.



En la temporada 2026, además, Colapinto acumula 691 vueltas de carrera, cifra que lo ubica tercero entre los pilotos de la grilla, detrás de Lewis Hamilton, con 701, y Kimi Antonelli, con 696.



Su continuidad en Alpine para 2027 todavía no fue oficializada. La escudería aún debe definir su alineación, aunque se espera que el argentino continúe como compañero de Pierre Gasly.



El próximo desafío de Colapinto será el Gran Premio de Italia, previsto del 4 al 6 de septiembre en el circuito de Monza, escenario donde debutó en la Fórmula 1 en 2024 con Williams. Su racha de 29 carreras sin abandonar volverá a estar en juego.