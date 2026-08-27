Bomberos y especialistas monitorean zonas susceptibles a excesos hídricos

Jueves, 27 de agosto de 2026

Se realizó un diagnóstico preventivo de la cuenca del arroyo Curuzú, con especial atención a las condiciones que podrían influir en la circulación y acumulación de agua durante episodios de precipitaciones importantes.



Bomberos y especialistas del ICAA recorrieron el arroyo Curuzú para evaluar riesgos ante posibles lluvias intensas asociadas a El Niño.



El arroyo Curuzú fue escenario de un relevamiento preventivo realizado por Bomberos Voluntarios y especialistas del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), como parte de las tareas de planificación frente a posibles eventos meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño.



El operativo tuvo como objetivo obtener información sobre el estado de la cuenca y detectar posibles sectores que requieran atención ante escenarios de lluvias abundantes, crecidas o anegamientos.



La actividad permitió combinar el trabajo operativo de los bomberos con el análisis técnico de los profesionales del organismo provincial, en una estrategia orientada a mejorar la preparación ante situaciones de emergencia.



Durante el recorrido se realizó un diagnóstico preventivo de la cuenca del arroyo Curuzú, con especial atención a las condiciones que podrían influir en la circulación y acumulación de agua durante episodios de precipitaciones importantes.



Este tipo de relevamientos permite reunir información para anticipar posibles dificultades y fortalecer los mecanismos de respuesta frente a eventos meteorológicos que puedan generar impactos en sectores vulnerables.



La intervención de los Bomberos Voluntarios aportó asistencia operativa para facilitar el desplazamiento y las tareas desarrolladas durante la evaluación del curso de agua.



Las tareas forman parte de las acciones de prevención y planificación que se desarrollan ante la posibilidad de condiciones meteorológicas vinculadas con El Niño.



El fenómeno puede modificar los patrones de precipitaciones y aumentar la necesidad de monitorear cursos de agua y zonas susceptibles a excesos hídricos, por lo que la información obtenida en el terreno resulta relevante para la planificación.



El relevamiento realizado sobre el arroyo Curuzú permitirá contar con mayores elementos para evaluar escenarios futuros y ajustar las estrategias de prevención y respuesta ante eventuales emergencias meteorológicas.



