Al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos tras las inundaciones

Jueves, 27 de agosto de 2026

Las lluvias, deslizamientos y una crecida súbita golpearon la frontera con China y dejaron graves daños en rutas y puentes.



Al menos 160 personas murieron por las inundaciones repentinas y los deslizamientos registrados en la zona fronteriza entre Nepal y China, mientras cientos continúan desaparecidas.



El balance oficial contabiliza 157 fallecidos en Nepal y tres en el Tíbet chino. Las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar debido a la magnitud del desastre y a las dificultades para llegar a algunas de las áreas afectadas.



La emergencia golpeó con especial fuerza al distrito nepalí de Rasuwa, donde una enorme corriente de agua, barro, rocas y sedimentos avanzó por el sistema del río Bhote Koshi.



Entre las localidades más afectadas aparecen Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, próximas a uno de los principales pasos fronterizos hacia el Tíbet.



La Policía de Nepal informó que recuperó 157 cuerpos, mientras que el organismo nacional de gestión de desastres registró 384 personas sin contacto: 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepalíes.



El listado también incluye a 44 integrantes del Ejército, 28 policías, 13 miembros de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores vinculados con proyectos energéticos.



En el lado chino, el condado tibetano de Gyirong reportó tres muertos y 265 desaparecidos luego de un deslizamiento que alcanzó el sector fronterizo.







Puentes destruidos y rutas inutilizadas



El desastre provocó daños severos en la infraestructura. En Nepal, al menos 80 puentes quedaron afectados: 35 destinados al tránsito vehicular y otros 45 de tipo colgante.



Además, unos 40 kilómetros de rutas quedaron inutilizados, mientras que en distintos puntos también se interrumpieron las comunicaciones y el suministro eléctrico.



Las tareas de rescate se complicaron por las condiciones del terreno. En algunos sectores, la acumulación de agua y escombros impidió incluso el aterrizaje de helicópteros.







Investigan el origen de la crecida



La explicación sobre el origen del fenómeno todavía no es definitiva. El ministro de Exteriores nepalí, Shishir Khanal, señaló que un movimiento sísmico pudo haber generado un gran desprendimiento y bloqueado temporalmente el curso de un río.



Otra hipótesis apunta al colapso de una parte de un glaciar, acompañado por grandes cantidades de roca y sedimentos que habrían descendido hacia el valle.



El geólogo Vikram Gupta sostuvo que “una parte sustancial del frente del glaciar colapsó”, mientras que el especialista Prakash Pokharel afirmó que “las inundaciones repentinas fueron causadas por una avalancha de hielo y roca”.



Por ahora, la posibilidad de que un terremoto haya desencadenado el desastre no fue confirmada.







Nepal mantiene la alerta por otra posible crecida



Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de una segunda crecida si permanecen obstrucciones en las zonas altas de la cuenca. También existe preocupación por nuevos deslizamientos debido a la inestabilidad del terreno.



El Gobierno nepalí declaró las regiones afectadas en situación de desastre durante tres meses y dispuso el uso de helicópteros militares y privados para realizar rescates, evacuaciones y asistencia médica.



El impacto también alcanzó al sector energético: alrededor de 430 megavatios de capacidad hidroeléctrica y solar quedaron afectados.



Mientras continúan las tareas de búsqueda, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, aseguró: “El Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos”. En China, el presidente Xi Jinping ordenó priorizar el rescate de sobrevivientes y la localización de las personas desaparecidas.