La Iglesia pidió estudiar los casos de suicidios y politicas de prevención

Jueves, 27 de agosto de 2026

Monseñor Larregain respaldó la malla de protección y reclamó políticas de prevención y un estudio sobre los intentos de suicidio.



El pedido para instalar una malla de protección en el puente General Manuel Belgrano sumó el respaldo de la Iglesia Católica. Monseñor José Adolfo Larregain recibió a representantes del Foro de Organizaciones Vecinales (Forve) y coincidió en la necesidad de avanzar con medidas destinadas a prevenir suicidios y reducir riesgos en el viaducto que une ambas provincias.



La reunión se realizó en la sede del Arzobispado y contó con la presencia del titular del Forve, Julio Maciel, y del representante del barrio Ponce ante la organización, Gustavo Benítez. Los dirigentes explicaron los alcances del proyecto que propone incorporar una estructura de contención en el puente.



La iniciativa legislativa se encuentra actualmente en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Los vecinos buscan sumar adhesiones de instituciones, organizaciones sociales, sectores religiosos y legisladores para impulsar su tratamiento.



Un pedido vinculado con la prevención



Durante el encuentro, Maciel sostuvo que el vallado tendría como objetivo prevenir suicidios y mitigar riesgos en uno de los principales corredores entre Chaco y esta provincia.



El dirigente también planteó la necesidad de reforzar las políticas públicas relacionadas con la salud mental, tanto desde el Estado provincial como desde el Gobierno nacional. Además, pidió la colaboración de la Iglesia para difundir información sobre prevención y los alcances del proyecto.



Larregain manifestó su preocupación por los intentos de suicidio y consideró necesario contar con información que permita comprender las causas sociales de este fenómeno.



“La provincia se debe un estudio social que permita establecer por qué hay gente que opta por este desenlace. Hay otros puentes, como el Zárate-Brazo Largo, que no registran semejante estadística”.



Larregain cuestionó la falta de una barrera



El referente religioso también se refirió específicamente a las características del puente General Manuel Belgrano, inaugurado en 1973, y consideró que la ausencia de una estructura de contención constituye una deficiencia que debería ser revisada.



La calificó como una “falencia constructiva del puente desde la fecha de su inauguración en 1973” y sostuvo que la colocación de una malla no sería una medida excepcional.



“Lo que se está pidiendo no es un invento correntino, sino que se usa en muchas estructuras del mundo para evitar que la gente caiga desde grandes alturas”.



Uno de los aspectos debatidos en torno al proyecto es el posible impacto visual de la estructura sobre el puente y el paisaje del río. Frente a esa cuestión, Larregain señaló que existen alternativas técnicas que podrían reducir ese efecto.



Según explicó, podrían utilizarse materiales y barreras de entramado fino, de manera que la protección no altere significativamente la arquitectura del viaducto ni la visual sobre el río.



La salud mental, otro eje de preocupación



Durante la reunión también se abordó la demanda que recibe el servicio de Salud Mental de la propia Iglesia. Larregain señaló que actualmente se encuentra desbordado por la cantidad de consultas, situación que, a su entender, refleja la necesidad de ampliar las respuestas disponibles.



El arzobispo planteó que la prevención debe ocupar un lugar central y que la discusión no debería limitarse a la infraestructura del puente, sino incluir las condiciones sociales y sanitarias que atraviesan las personas en situación de vulnerabilidad.



“Es invertir dinero en la franja de la población vulnerable; quienes llegan hasta el puente son gente de bajos recursos”.



Tras el encuentro, quedó acordada una nueva instancia de diálogo con integrantes de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz. El objetivo será continuar analizando el proyecto de protección para el puente y profundizar el abordaje de la prevención de suicidios y la salud mental.