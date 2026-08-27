Ucrania recibió nuevos misiles Patriot, pero Zelensky advirtió que no alcanzan

Miércoles, 26 de agosto de 2026

Ucrania incorporó algunos interceptores Patriot y espera más sistemas de defensa ante los ataques rusos.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó en las últimas horas que su país recibió recientemente nuevos misiles interceptores Patriot, utilizados para enfrentar los ataques balísticos de Rusia, aunque evitó revelar la cantidad y el país que realizó el envío.



Durante una conferencia de prensa en Kiev junto al presidente de Estonia, Alar Karis, el mandatario reconoció que el refuerzo resulta insuficiente frente a las necesidades de las fuerzas ucranianas.



“Recibimos algunos misiles Patriot más. ¿Cuántos? No puedo decirlo, pero algunos. Necesitamos más. Necesitamos más”, afirmó Zelensky.



Además de los Patriot, Zelensky informó que Kiev recibió confirmaciones para futuras entregas de sistemas antiaéreos Crotale y misiles destinados a esos equipos, aunque tampoco precisó qué país estará a cargo del suministro.



El presidente también mencionó la llegada de misiles AIM, utilizados por las fuerzas ucranianas para interceptar proyectiles enemigos. El objetivo es reforzar una red de defensa que enfrenta una creciente presión por los ataques rusos.



La preocupación de Kiev está relacionada especialmente con los misiles balísticos, debido a su elevada velocidad y a las dificultades que presentan para ser interceptados. Ucrania depende en gran medida de sistemas occidentales para enfrentar este tipo de amenazas.



La escasez de municiones para los Patriot ya había sido expuesta por Zelensky. De acuerdo con los datos difundidos por el mandatario, Ucrania recibió 675 interceptores en 2023 y 364 durante 2025.



Para 2026, la previsión mencionada por Kiev es todavía menor: 264 unidades. Frente a ese escenario, el Gobierno ucraniano busca conseguir al menos 300 interceptores adicionales antes del próximo invierno.



La preocupación aumenta porque durante los meses más fríos Rusia suele intensificar los ataques contra la infraestructura energética ucraniana, lo que obliga a Kiev a priorizar la protección de ciudades y puntos estratégicos.



El pedido de Zelensky coincide con nuevos compromisos de asistencia internacional. La Unión Europea liberó 6.100 millones de euros en ayuda militar destinada a reforzar la capacidad defensiva de Ucrania.



El desembolso forma parte de un paquete de asistencia de mayor magnitud acordado por el bloque europeo. Paralelamente, cerca de 30 líderes participaron en Kiev de la denominada Coalición de Voluntarios, integrada para coordinar nuevos respaldos militares.



Francia también anunció la entrega de nuevos misiles interceptores. El presidente Emmanuel Macron participó de las gestiones destinadas a reforzar la defensa aérea ucraniana frente a la continuidad de los ataques.



El anuncio se produce después de varias semanas de intensos ataques rusos con misiles y drones. Las autoridades ucranianas buscan aumentar la disponibilidad de sistemas capaces de proteger zonas urbanas y la infraestructura crítica.



Zelensky también pidió a sus aliados incrementar la fabricación de drones y misiles y garantizar el financiamiento necesario para sostener las capacidades militares del país.



Con la llegada del invierno como próximo desafío, Kiev intenta ampliar sus reservas de interceptores y obtener nuevos sistemas de defensa aérea. La disponibilidad de Patriot aparece como uno de los principales puntos de la estrategia ucraniana para reducir el impacto de los ataques rusos.