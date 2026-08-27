Nación utilizará mercadería secuestrada en Corrientes para enfrentar El Niño

Miércoles, 26 de agosto de 2026

El Gobierno nacional cedió alimentos, ropa, medicamentos y artículos de higiene para asistir a organismos de emergencia durante el fenómeno climático



El Gobierno Nacional autorizó la entrega de mercadería secuestrada por la Aduana a la Agencia Federal de Emergencias, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta frente a posibles impactos del fenómeno El Niño durante el período 2026/2027.



La medida fue publicada en el Boletín Oficial y comprende productos retenidos en las aduanas de Goya y la capital provincial, además de mercadería incautada en distintos puntos de la región.





Qué productos serán utilizados



El cargamento incluye alimentos, elementos de higiene personal, indumentaria, ropa de cama, calzado y medicamentos. La decisión contempla su utilización como bienes de primera necesidad ante situaciones de emergencia.



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) determinó que los productos comprendidos pueden ser cedidos para ese destino.



También forman parte de la disposición mercaderías secuestradas en Posadas, Oberá y Bernardo de Irigoyen, en Misiones, que quedarán bajo el mismo esquema de utilización preventiva.







Un plan frente a posibles emergencias climáticas



Los bienes serán incorporados al Plan de Coordinación Federal El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 2026/2027, una estrategia destinada a mejorar la preparación del Estado ante eventuales fenómenos meteorológicos adversos.



La mercadería podrá ser distribuida de manera preventiva entre provincias, municipios, cuerpos de bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y otros organismos vinculados a la atención de emergencias.



El objetivo es contar con recursos disponibles antes de que se produzcan situaciones que requieran asistencia inmediata, especialmente en zonas expuestas a lluvias intensas, inundaciones u otros eventos asociados a condiciones climáticas extremas.





Cómo será la distribución de los bienes



La Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, tendrá a su cargo coordinar el retiro de los productos y verificar posteriormente el material recibido.



La incorporación de mercadería proveniente de procedimientos aduaneros permitirá sumar recursos destinados a la asistencia y preparación ante emergencias, mientras los organismos nacionales y locales avanzan con las medidas previstas para el período climático 2026/2027.



