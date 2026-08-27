Ajuste a cualquier precio: El Gobierno ahoga a los Argentinos entre la recesión y el sufrimiento social

Miércoles, 26 de agosto de 2026

A costa de un superávit fiscal ficticio, las políticas de desregulación y recorte drástico del gasto público profundizan la caída del poder adquisitivo, pulverizan los salarios y jubilaciones, y multiplican la pobreza en todo el país.



El diputado nacional Christian Zulli volvió a cuestionar las políticas económicas del Gobierno nacional. La situación de endeudamiento de las familias argentinas no puede atribuirse a decisiones individuales como el deterioro de la econmía.



Zulli criticó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei y afirmó: “La última vez que salió Milei dijo que la gente compró televisores por el Mundial y dejó de pagar las cuotas. Es una barbaridad. Acá el problema es el modelo económico de Milei, porque ahora nadie puede pagar sus deudas”.



El legislador rechazó además los argumentos que responsabilizan a los ciudadanos por recurrir al crédito para gastos vinculados al juego o las drogas. “Algunos dicen que sacan créditos para el casino o para comprar drogas. ¿Y esto no es así? ¿La gente se volvió adicta a todo?”, cuestionó.



En ese sentido, sostuvo que el problema central está relacionado con la pérdida de capacidad de pago de las familias. “La gente no puede pagar la luz, no puede pagar los remedios y no lo puede pagar porque tenemos un ladrón de guante blanco que es Marcos Galperin, que con dos botones en el celular da acceso a créditos de dos o tres millones de pesos”, manifestó.



Zulli consideró que, frente a la necesidad económica, muchas personas terminan recurriendo a esos préstamos y quedan atrapadas en tasas que calificó como usurarias.



“Una persona que tiene mucha necesidad termina accediendo a estos créditos con tasas usurarias de más de un 30% de interés anual”, afirmó.



Finalmente, señaló que el debate debería centrarse en las condiciones de esos créditos y las consecuencias que generan para quienes no pueden cumplir con los pagos. “Eso queremos discutir: las tasas, los intereses, la mora y que la gente tenga mora. Esto le va a repercutir para toda la vida”, sostuvo.



“El PJ no es camaleónico y va por el buen camino”

El diputado nacional Christian Zulli sostuvo que el principal problema del país continúa siendo un modelo económico que, según afirmó, sigue reclamando sacrificios a la sociedad.



“El problema es que hay un modelo económico que le sigue pidiendo sacrificios a la gente”, expresó en diálogo con Cadena de Radios.



En otro tramo, se refirió al proceso de reorganización del Partido Justicialista y destacó que distintos sectores y dirigentes lograron ponerse de acuerdo sobre cuestiones básicas, entre ellas la necesidad de sostener una herramienta electoral como las PASO, ya sea mediante un acuerdo amplio o a través de elecciones internas.



Zulli remarcó además la identidad histórica del peronismo frente a los distintos escenarios políticos. “El PJ siempre se caracteriza por ser oficialista cuando le tocó y de oposición cuando le tocó. Nosotros no somos camaleónicos, como lo hacen el PRO y la UCR”, afirmó.



En ese sentido, consideró que el justicialismo está transitando un camino adecuado y que su rol no debe limitarse a cuestionar las políticas del Gobierno.



“Creo que vamos por el buen camino. No es oponerse nomás, sino presentar algo superador para la gente”, sostuvo.



Reforma del Banco Central: Zulli cuestionó el proyecto y apuntó contra el modelo económico

El diputado nacional Christian Zulli cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno nacional y consideró que se trata de una iniciativa destinada principalmente a generar una señal hacia los mercados y los inversores.



En diálogo con Cadena de Radios, Zulli sostuvo que la propuesta busca establecer como principal objetivo del Banco Central la preservación del valor de la moneda y mantener durante seis años al presidente de la entidad, independientemente de los cambios políticos.



“Es una ley hecha para los mercados, para los supuestos inversores que vengan a la Argentina y digan que tenemos un presidente del Banco Central que, por más que la política cambie, va a seguir en su lugar”, afirmó.



El legislador cuestionó la utilidad de establecer un mandato de seis años y señaló que una futura gestión podría modificar la norma mediante otra ley. “Me parece bastante inútil porque el Gobierno que venga lo va a derogar con otra ley con mayoría simple”, expresó.



Para Zulli, la iniciativa “no le va a cambiar la vida a ningún argentino” y representa una manera de instalar una discusión política mientras persisten problemas económicos que, según advirtió, afectan directamente a la población.



En ese sentido, afirmó que “el riesgo es el modelo económico”, porque la economía no logra reactivarse, las inversiones no llegan, los salarios pierden capacidad y los servicios aumentan de manera constante.



El diputado también hizo referencia a situaciones familiares y sociales para graficar el impacto de las dificultades económicas. Contó el caso de una tía que sufrió un infarto y debe destinar prácticamente toda su jubilación a medicamentos debido a la falta de cobertura del PAMI.



“Son muchos los que lo pasan mal. El trabajador tiene hasta tres trabajos para poder llegar a fin de mes”, sostuvo.



Finalmente, Zulli cuestionó el nivel de sacrificio que, según su mirada, se le está pidiendo a la sociedad y comparó la actual situación inflacionaria con las críticas que recibía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.



“Creo que a la gente se le pidió demasiado sacrificio y hoy la inflación sigue siendo del 2%. Con Cristina, con el 1,5%, la mataban, pero ahora con Milei parece que no reaccionan de la misma manera”, afirmó.



Y concluyó con una dura crítica al Presidente: “Lo que hizo es pedirle a la gente que se sacrifique. Hoy está sosteniendo un relato que niega la realidad. Él vive en otro mundo, en otra Argentina”.