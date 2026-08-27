Nuevas acciones de promoción en el marco del crecimiento turístico

Miércoles, 26 de agosto de 2026

El ministro de Turismo de Corrientes valoró el movimiento turístico registrado durante el año y destacó el crecimiento de la oferta en el interior provincial. Además, adelantó una agenda de promoción en Buenos Aires, Paraguay y otros mercados.



El ministro de Turismo de Corrientes, Juane Braillard Poccard, destacó el buen desempeño que viene registrando la actividad turística en la provincia y remarcó el impacto económico que generan las fiestas y eventos organizados en las distintas localidades.



En diálogo con el móvil de Cadena de Radios, el funcionario acompañó el lanzamiento de una de las celebraciones tradicionales de la provincia y sostuvo que este tipo de acontecimientos contribuyen a movilizar a las comunidades y fortalecer las economías regionales. “Es muy importante acompañar este tipo de fiestas porque es movimiento y desarrollo económico para cada región”, señaló.



Al realizar un balance de los primeros ocho meses del año, Braillard Poccard consideró que 2026 viene siendo un buen año para el turismo correntino, pese al contexto nacional y a las dificultades que atraviesa el turismo internacional. El ministro explicó que Argentina enfrenta, entre otros factores, la distancia respecto de los principales centros emisores de turistas y el costo que presenta el país en comparación con otros destinos de la región. Sin embargo, destacó que Corrientes logró sostener buenos niveles de ocupación durante distintos momentos del año.



Mencionó especialmente los resultados registrados durante febrero, Semana Santa y las vacaciones de invierno, además del movimiento generado durante el último fin de semana largo, con niveles superiores al 75% a nivel provincial y registros de entre 65% y 90% en la zona del Iberá, según los datos mencionados durante la entrevista. “Viene siendo un muy buen año y esperamos ya cuando cerremos el balance del año total decir que estuvimos igual o mejor que el año pasado”, afirmó.



El ministro también resaltó el crecimiento de la actividad turística en el interior de Corrientes y el trabajo conjunto que vienen realizando municipios, emprendedores y prestadores de servicios. En ese sentido, destacó la conformación y fortalecimiento de distintos corredores turísticos, entre ellos el Corredor Trasfuego, el Corredor del Río y el Corredor Turístico Guaraní, que reúne a municipios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



Según Braillard Poccard, este proceso permite ampliar la oferta turística y lograr que los propios correntinos descubran nuevos destinos dentro de la provincia. “La gente empieza a descubrir su provincia, no solo a través de la pesca, sino también de eventos recreativos, eventos patronales y disfrutando de otra gastronomía que cada vez está mejor y que cada vez es más valorada en el mundo”, expresó.



El ministro adelantó además una intensa agenda de promoción turística para las próximas semanas. Entre las actividades previstas mencionó su participación en Buenos Aires, donde Corrientes tendrá presencia en la feria Gnetwork, vinculada al segmento LGBT. Allí, según explicó, la provincia buscará posicionarse como un destino “amigable y cálido”. También anunció presentaciones relacionadas con el chamamé y el carnaval, además de la participación en distintas ferias nacionales e internacionales. Entre las próximas acciones mencionó la presentación de Iberá en Asunción del Paraguay, la participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) y posteriormente Fitpar, en Paraguay.



Braillard Poccard señaló que la estrategia de promoción provincial tendrá como ejes principales productos y atractivos como Iberá, la pesca, el chamamé, el carnaval y la gastronomía. En el caso de la Feria Internacional de Turismo, adelantó que Corrientes contará con la participación de prestadores privados y municipios, con el objetivo de mostrar una oferta turística cada vez más amplia.



Finalmente, destacó la importancia estratégica de Paraguay y particularmente de Asunción como mercado turístico para Corrientes, debido a la cercanía y a la conectividad aérea que ofrece su aeropuerto. “Podemos chupar mucho turismo para que venga a visitar la provincia”, sostuvo el ministro al referirse al potencial de Asunción como puerta de entrada para visitantes internacionales.



De esta manera, el Gobierno provincial busca consolidar el crecimiento turístico registrado durante el año y profundizar la promoción de Corrientes tanto en el mercado nacional como internacional.



R: GL