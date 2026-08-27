Accidente en Vaca Muerta: murió un operario y otro fue trasladado en helicóptero

Miércoles, 26 de agosto de 2026

El hecho ocurrió en una planta de YPF en Neuquén por la descompresión de una línea de gas. Hay una persona fallecida y otra herida.



Un operario murió y otro sufrió heridas de gravedad tras un accidente registrado ayer en una instalación de YPF en Vaca Muerta, provincia de Neuquén.



El episodio ocurrió en el Bloque Rincón del Mangrullo, donde se produjo una fuerte descompresión en una línea de gas. El trabajador herido recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado por vía aérea a un centro de salud.



De acuerdo con la información preliminar, el episodio no se habría originado en una explosión, como indicaron las primeras versiones, sino en una falla en una línea de gas que provocó la descompresión de un caño.



El incidente afectó a dos trabajadores y uno de ellos murió como consecuencia del accidente. El otro operario fue atendido por los equipos de emergencia y derivado para recibir atención médica.



YPF confirmó oficialmente el hecho y precisó que ocurrió en el Bloque Rincón del Mangrullo, un área operada por la compañía bajo un esquema de participación conjunta con Pampa Energía, con una participación del 50% para cada empresa



Tras el accidente, la petrolera desplegó sus equipos especializados y puso en marcha los protocolos previstos para este tipo de situaciones.



Desde la empresa indicaron que "el incidente ya se encuentra controlado" y señalaron que se brindará nueva información a medida que avance la investigación y se conozcan mayores detalles.



En el operativo participaron trabajadores de la compañía, personal médico y efectivos de la Policía de Neuquén.



El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa también se refirió al accidente y aclaró que los trabajadores involucrados no estaban alcanzados por el convenio colectivo del sector.



A pesar de esa situación, el gremio puso a disposición sus equipos y su estructura sanitaria para colaborar con la atención derivada del accidente y expresó su acompañamiento a los familiares del trabajador fallecido.



El episodio vuelve a poner bajo análisis las condiciones de seguridad en instalaciones de la industria hidrocarburífera, mientras las autoridades y la empresa avanzan con las actuaciones destinadas a determinar las causas concretas de la falla.