Eclipse solar total de hoy habrá zonas que quedarán a oscuras

Miércoles, 12 de agosto de 2026

El eclipse atravesará el Ártico, Groenlandia, Islandia y Europa; en otras regiones se verá de forma parcial.



La fase total recorrerá una extensa zona desde el noreste de Rusia hacia el Ártico y continuará por Groenlandia, Islandia, el norte de España y un pequeño sector del noreste de Portugal.



En esos lugares, la Luna cubrirá por completo el disco solar durante unos minutos. La alineación permitirá observar la corona del Sol y producirá un período de oscuridad durante el día.



El horario dependerá de cada ubicación. En Reikiavik, Islandia, la totalidad se producirá entre las 17:48 y las 17:49, mientras que en León, España, está prevista entre las 20:28 y las 20:30, de acuerdo con los cálculos de la NASA.



Fuera del camino de totalidad, el fenómeno será visible de manera parcial en una amplia zona del hemisferio norte.



La penumbra alcanzará gran parte de Europa, el norte de América del Norte, sectores de Rusia y algunas áreas del extremo occidental de África. La cantidad de Sol oculto variará según la posición geográfica.



En Barcelona y Madrid, por ejemplo, la cobertura llegará a cerca del 99% del disco solar. Londres tendrá alrededor del 91%, Lisboa un 95%, Argel un 96% y Casablanca cerca del 87%.



En cambio, en ciudades estadounidenses como Boston y Nueva York el porcentaje será considerablemente menor: alrededor del 16% y 9%, respectivamente.



Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y los tres cuerpos quedan alineados de manera precisa.



La Luna proyecta entonces su sombra sobre una zona reducida de la superficie terrestre. Solo quienes estén dentro de ese camino podrán observar la totalidad y la corona solar sin el disco brillante del Sol.



El fenómeno no debe confundirse con un eclipse anular. En ese caso, la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y no logra cubrir completamente al Sol, por lo que queda visible un característico “anillo de fuego”.



La NASA y la Agencia Espacial Europea recomiendan no mirar directamente al Sol durante las fases parciales. Para hacerlo de manera segura se necesitan anteojos especiales para eclipses o filtros solares certificados.



Las cámaras, binoculares y telescopios tampoco deben utilizarse para observar el Sol sin filtros adecuados. Una alternativa es recurrir a métodos indirectos, como un proyector de agujero estenopeico.



Para quienes no estén dentro de las zonas de visibilidad, la NASA tiene prevista una transmisión en vivo del eclipse a través de sus plataformas oficiales.



El calendario continuará con un eclipse solar anular el 6 de febrero de 2027, que podrá observarse en partes de Sudamérica y África, incluida la Argentina.



Meses después, el 2 de agosto de 2027, se producirá otro eclipse solar total que atravesará el sur de España, el norte de África y sectores de Medio Oriente.



El eclipse del 12 de agosto será, de esta manera, uno de los principales acontecimientos astronómicos de 2026 y ofrecerá distintas posibilidades de observación según la ubicación de cada espectador.