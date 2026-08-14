Alarma: un dron obligó a cerrar durante 90 minutos un aeropuerto

Miércoles, 12 de agosto de 2026

El aparato fue detectado sobre Alerta en Alemania: un dron sobrevoló el aeropuerto de Hannover y provocó demoras y desvíos. La policía investiga el episodio tras otro caso similar en Leipzig.



Un dron sobrevoló durante la madrugada el aeropuerto de Hannover, en Alemania, y obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas. Las pistas permanecieron cerradas durante unos 90 minutos como medida preventiva.



El episodio afectó al menos a seis vuelos, que sufrieron demoras de entre 15 y 50 minutos. Los servicios tenían como destinos Turquía, Egipto, Grecia y España.



Además, un avión de carga procedente de París debió ser desviado hacia el aeropuerto de Núremberg mientras se mantenía la restricción sobre las pistas de Hannover.



La policía confirmó que el caso está siendo investigado por el Departamento Central de Investigación Criminal de Hannover. Las autoridades evitaron brindar información adicional para no interferir con las pesquisas.



Una vez finalizado el operativo de seguridad, el aeropuerto de Langenhagen reanudó sus actividades y el tránsito aéreo comenzó a normalizarse.



La aparición del dron generó especial preocupación debido a que se produjo apenas una semana después de otro episodio registrado en el aeropuerto de Leipzig, donde fue encontrado un aparato que llevaba explosivos.



Leipzig es considerado un punto estratégico para las operaciones vinculadas con la OTAN y el traslado de suministros hacia Ucrania. El hallazgo del dispositivo había encendido las alarmas sobre la seguridad de instalaciones consideradas críticas.



En el caso de Hannover, un informe interno citado por Der Spiegel señaló que “no se puede descartar” una posible actividad híbrida detrás del incidente.



En Alemania, el concepto de amenaza híbrida comprende acciones como sabotaje, espionaje, operaciones de desestabilización y otras actividades encubiertas. Berlín incrementó su preocupación por este tipo de episodios desde el inicio de la guerra en Ucrania.



La reconstrucción difundida por el semanario alemán indicó que el aparato habría permanecido en movimiento durante aproximadamente dos horas sin ser detectado de manera inmediata por las autoridades o el personal aeroportuario.



Ese dato es uno de los elementos que ahora forman parte de la investigación para determinar qué tipo de dron fue utilizado, quién lo operaba y cuál era su objetivo.



El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, había advertido tras el caso de Leipzig sobre “una nueva dimensión de amenaza”, aunque no atribuyó públicamente los episodios a un responsable específico.



Los incidentes ocurren en un contexto de creciente preocupación en Alemania por posibles ataques contra infraestructura estratégica. Aeropuertos, redes de transporte y otras instalaciones esenciales permanecen bajo especial observación.



Por el momento, la policía no confirmó que el sobrevuelo de Hannover esté relacionado con el caso de Leipzig ni que exista una operación coordinada detrás de ambos episodios.



Con las pistas nuevamente operativas, el aeropuerto recuperó la normalidad, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el origen del dron y determinar si el episodio representa una amenaza mayor para la seguridad aeroportuaria.