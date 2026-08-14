Quedaron detenidos en la frontera de Paraguay los dos prófugos de la causa Exen

Miércoles, 12 de agosto de 2026

María Graciela Canal y Sergio Matías Clinis Canal se presentaron voluntariamente este miércoles ante Migraciones en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa. Ambos tenían alertas de Interpol con pedido de detención por lavado.



Los dos últimos investigados que permanecían prófugos en la causa por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios Exen quedaron detenidos este miércoles en la frontera con Paraguay.



Se trata de María Graciela Canal y Sergio Matías Clinis Canal, quienes se presentaron durante la madrugada ante funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Formosa, y manifestaron su intención de entregarse voluntariamente.



De acuerdo con el informe del Escuadrón 16 “Clorinda” de Gendarmería Nacional, el procedimiento se inició alrededor de las 5 de la mañana. Al consultar sus datos en el Sistema de Captura Migratoria (SICAM), se detectó que ambos registraban alertas de Interpol con circular roja.



La consulta posterior en el sistema I-24/7 de la Organización Internacional de Policía Criminal confirmó que figuraban como “buscados” con finalidad de detención, en una causa vinculada al delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido como integrantes de una asociación o banda.



La orden de captura había sido solicitada en el marco de la investigación que tramita ante el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, con intervención de la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini.