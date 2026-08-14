El terremoto de 7,4 dejó 188 muertos y más de 1.600 heridos Miércoles, 12 de agosto de 2026 El sismo golpeó varias regiones del país y provocó derrumbes y daños estructurales. Equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes

12/08/2026 | 3298 visitas



Imagen Noticia

. -/- Por PGDJ.

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto y provocó una emergencia de gran escala en distintas regiones del país.



El último balance informado elevó a 188 la cantidad de personas fallecidas, mientras que los heridos superan los 1.600.



Las tareas de búsqueda y rescate continúan en diferentes puntos afectados. El número de víctimas podría modificarse mientras los equipos de emergencia avanzan sobre edificios dañados y zonas donde todavía se reportan personas desaparecidas.







Pereira, Cali y otras ciudades entre las más afectadas



Pereira se encuentra entre las localidades que registraron mayores consecuencias, con estructuras colapsadas y operativos de rescate que se extendieron durante varias horas.



También se informaron daños en Cali, Manizales, Armenia, Quibdó y Popayán. En algunas de estas ciudades se mantienen las inspecciones de viviendas, edificios públicos e infraestructura crítica para determinar si pueden continuar funcionando.



En las zonas rurales, los equipos de emergencia enfrentan además dificultades provocadas por deslizamientos de tierra y cortes de caminos, que complican el acceso a comunidades afectadas.







El Gobierno declaró la emergencia y activó la asistencia



Frente a la magnitud del desastre, las autoridades colombianas desplegaron equipos de rescate, habilitaron espacios de alojamiento y coordinaron la distribución de asistencia para las familias damnificadas.



El Gobierno también mantiene un monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas réplicas y realiza evaluaciones estructurales para establecer el nivel de riesgo en las áreas donde se registraron daños.



La Organización Nacional Indígena de Colombia informó posteriormente que 68.583 indígenas resultaron afectados por el terremoto y advirtió sobre el impacto de los deslizamientos en comunidades de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.







Más de 12 países ofrecieron ayuda



La emergencia generó una respuesta internacional. Países como Estados Unidos, México, Brasil, Japón, Turquía, Suecia, Ecuador, El Salvador y Suiza, entre otros, manifestaron su disposición a colaborar con equipos, asistencia humanitaria y recursos económicos.



El vicepresidente José Manuel Restrepo informó que las propuestas de organismos multilaterales y gobiernos extranjeros ya superaban los USD 1.300 millones destinados a atender la emergencia y avanzar posteriormente con la reconstrucción.



El Salvador, además, confirmó el envío de dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria, de acuerdo con el anuncio realizado por el presidente Nayib Bukele.





Las autoridades mantienen los operativos en las zonas donde todavía existen personas desaparecidas y estructuras inestables. A la vez, se realizan evaluaciones para determinar el impacto sobre viviendas, hospitales, rutas, aeropuertos y otros servicios esenciales.



La Aeronáutica Civil informó una reapertura gradual de los aeropuertos, aunque algunas terminales continúan funcionando con restricciones preventivas debido a los daños registrados.



Con el balance todavía sujeto a modificaciones, la prioridad permanece puesta en localizar sobrevivientes, asistir a los damnificados y restablecer los servicios básicos antes de comenzar una etapa más amplia de reconstrucción.







