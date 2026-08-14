Más de 28.000 estudiantes y docentes se capacitaron en riesgo de El Niño

Miércoles, 12 de agosto de 2026

El Ministerio de Educación inició jornadas para explicar cómo El Niño puede influir en las lluvias, los ríos y eventos extremos, y cómo prevenir sus efectos.



La propuesta comenzó con una capacitación virtual destinada a más de 28.000 estudiantes del ciclo orientado y docentes del nivel secundario. El objetivo es incorporar herramientas de prevención y gestión del riesgo dentro de las escuelas.



Durante el encuentro se abordó el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), su comportamiento y las posibles consecuencias sobre el territorio y los principales cursos de agua.



La ministra de Educación, Ana Miño, destacó la importancia de que la comunidad educativa conozca los posibles cambios en los niveles de los ríos.



"Es importante que tanto los estudiantes como los docentes puedan interiorizarse acerca de cuáles son las consecuencias que trae este fenómeno y cómo impacta en las subidas, las crecidas y las bajadas de los ríos, sobre todo el Uruguay y el Paraná", señaló.



La iniciativa también apunta a fortalecer la formación ciudadana y a que los alumnos puedan identificar herramientas para actuar frente a situaciones climáticas de mayor intensidad.



"También tiene como objetivo que puedan conocer cómo es nuestro territorio y una formación ciudadana para que nuestros chicos puedan involucrarse, tener una participación activa en sus comunidades", sostuvo Miño.



La próxima jornada está prevista para el 24 de agosto y estará dirigida a docentes de los niveles inicial y primario, además de estudiantes de los profesorados.



El encuentro será encabezado por el doctor Federico Arce, referente de Educación Ambiental, y permitirá ampliar el abordaje de la prevención climática a otros sectores de la comunidad educativa.



En paralelo, el Ministerio de Educación desarrolló material específico a través de la Dirección de Planeamiento para trabajar los efectos del fenómeno en las escuelas secundarias.



La cartera educativa también prepara un nuevo recurso denominado “Cambio climático. Causas, historia del clima terrestre y estrategias de adaptación”.



El material ofrecerá contenidos teóricos actualizados y propuestas didácticas para que docentes y estudiantes puedan analizar el cambio climático, sus causas y las estrategias de adaptación.



Con estas acciones, Educación busca que la prevención y la gestión del riesgo formen parte del trabajo escolar y que docentes y estudiantes cuenten con mayores herramientas para responder ante eventuales fenómenos climáticos extremos.