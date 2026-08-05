ACOPROEFM rechaza la flexibilización para la venta de tierras rurales a extranjeros

Miércoles, 5 de agosto de 2026

La Asociación Correntina de Propietarios de Emisoras de Frecuencia Modulada (ACOPROEFM) expresó su rechazo a cualquier iniciativa que amplíe la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. La entidad sostuvo que la tierra constituye un recurso estratégico cuya protección es una cuestión de Estado y llamó a preservar la soberanía nacional, las economías regionales, la identidad cultural y el patrimonio territorial de las futuras generaciones.



La Asociación Correntina de Propietarios de Emisoras de Frecuencia Modulada ACOPROEFM manifiesta su profunda preocupación y expresa su rechazo a toda iniciativa que implique una mayor flexibilización en el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.



Nuestro país ya cuenta con una legislación destinada a proteger el dominio nacional sobre las tierras rurales, estableciendo límites a la titularidad extranjera precisamente por tratarse de un recurso estratégico. Modificar esos principios implica alterar un criterio de protección que fue concebido para resguardar el patrimonio territorial de todos los argentinos.



Desde esta Asociación sostenemos que las inversiones extranjeras son bienvenidas cuando generan empleo, desarrollo, transferencia tecnológica y crecimiento económico, pero ello no puede traducirse en la pérdida progresiva del control sobre recursos que pertenecen al patrimonio permanente de la Nación.



No se trata de una discusión ideológica ni partidaria. Se trata de una cuestión de Estado.



Los países que proyectan su futuro cuidan sus recursos estratégicos. La tierra no puede considerarse una mercancía más, porque una vez transferida resulta imposible recuperar el patrimonio territorial perdido.



Como representantes de medios de comunicación del interior del país, sentimos el deber de expresar nuestra voz en defensa de la soberanía nacional, de las economías regionales, de nuestros productores y de las futuras generaciones, que tienen derecho a heredar una Argentina dueña de su territorio y de sus recursos.



Desde Corrientes conocemos profundamente el significado de defender la soberanía nacional. Nuestra provincia comparte extensas fronteras internacionales y, desde hace décadas, las emisoras de Frecuencia Modulada del interior realizan un esfuerzo permanente para sostener la presencia de la voz argentina en zonas donde conviven diariamente potentes emisiones radiales provenientes de países limítrofes.



Lejos de constituir una competencia meramente comercial, esta realidad representa un permanente desafío para la preservación de nuestra identidad cultural, de nuestras tradiciones, de nuestro idioma, de nuestros artistas, de nuestros valores y del derecho de las comunidades argentinas a acceder a contenidos que reflejen su propia realidad.



Cada emisora local que permanece al aire en las zonas de frontera cumple una función que trasciende la comunicación. Es un verdadero servicio de interés público que fortalece el arraigo, promueve la cultura nacional, difunde las economías regionales, acompaña a las instituciones locales y contribuye diariamente a consolidar la presencia efectiva del Estado argentino en su territorio.



Quienes hemos dedicado años a sostener estos espacios sabemos que la soberanía no se limita a la defensa de las fronteras. También se construye preservando nuestra identidad cultural, protegiendo nuestros recursos estratégicos y garantizando que las futuras generaciones continúen siendo protagonistas del destino de su propio país.



Por ello entendemos que la defensa de la tierra, del territorio y de los recursos naturales forma parte de la misma responsabilidad histórica con la que, desde hace años, defendemos la comunicación federal y la identidad argentina en cada rincón de nuestra provincia.



Consideramos que el desarrollo económico y la inversión son fundamentales para el crecimiento del país, pero ello debe realizarse preservando siempre el interés nacional y el control sobre aquellos bienes que forman parte del patrimonio permanente de todos los argentinos.



Por ello, hacemos un llamado a los legisladores nacionales y a todos los sectores de la sociedad a debatir este tema con la responsabilidad histórica que merece, priorizando la defensa de la soberanía, el arraigo de nuestras comunidades y el futuro de las próximas generaciones.



La soberanía se defiende en nuestras fronteras, en nuestra cultura, en nuestros medios de comunicación y también en la tierra que pertenece a todos los argentinos.



Mariano Rojas

Presidente de ACROPROEFM