Autonomía, inclusión y desarrollo integral en el Valentín Haüy

Miércoles, 5 de agosto de 2026

La directora, Laura Ramos, destacó el amplio trabajo de acompañamiento que realiza la institución con personas de todas las edades. Desde los 45 días de nacimiento hasta hay actualmente un estudiante de 93 años.



En el marco del 50° aniversario del Instituto Valentín Haüy, su directora, Laura Ramos, destacó el amplio trabajo de acompañamiento que realiza la institución con personas de todas las edades.



“Recibimos niños desde muy pequeños, incluso bebés de 45 días, cuando se detecta alguna disfuncionalidad, una necesidad específica o la necesidad de algún tipo de estimulación temprana. También acompañamos a personas mayores; actualmente tenemos usuarios de hasta 93 años”, explicó.



Ramos señaló que el trabajo del instituto se basa en el respeto por las particularidades de cada persona y en la construcción de estrategias de aprendizaje adaptadas a cada realidad.



“Partimos de la base de que todos somos distintos y aprendemos de manera diferente”, afirmó.



La directora destacó además que el objetivo es brindar herramientas que favorezcan la autonomía, la inclusión y el desarrollo integral de quienes asisten a la institución, acompañándolos en cada etapa de la vida.