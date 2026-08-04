Movilización para este 6 de agosto en rechazo a la Ley de Tierras para extranjeros

Martes, 4 de agosto de 2026

La representante de METRAM Liliana Ferreyra, manifestó su oposición a las reformas relacionadas con la legislación dominial e invitó a la comunidad a sumarse a las propuestas programadas para este 6 de agosto en resguardo del suelo y la independencia



“Este logro surge de la conversación y el intercambio de ideas sobre las normativas. Es tiempo de entender mediante el diálogo qué clase de espacio geográfico deseamos habitar”, declaró. Al respecto, expresó su inquietud ante la chance de que inversores foráneos compren grandes extensiones de suelo en la nación.



“No deseo que un ciudadano de otro país me indique los límites de mi andar o si tengo acceso al agua. Por tal motivo, este 6 evidenciaremos ante los dirigentes políticos que carecen de aval social para entregar el suelo argentino a manos extranjeras”, aseveró.



Ferreyra alertó que una mayor acumulación de hectáreas por parte de capitales externos podría desencadenar una fragmentación del mapa nacional. “Para la existencia de un Estado se requiere habitantes, administración y, fundamentalmente, superficie territorial. Si el suelo se comercializa exclusivamente bajo las reglas del mercado, afrontamos una situación sumamente grave”, advirtió.



La referente destacó además la relevancia de que los ciudadanos se interioricen sobre las ordenanzas y normativas comunales. “Resulta sumamente valioso cuando el habitante se aproxima a la lectura de la carta orgánica de su comuna y empieza a cuestionarse. Nos estamos desarrollo como sociedad, pero aquí se debate una mirada mercantilista sobre el espacio”, indicó.



De igual modo, cuestionó el peso de ciertos mensajes de los medios masivos de comunicación e instó al análisis social. “Existe una comunidad que en reiteradas oportunidades reproduce conceptos sin meditar ni comprobar los hechos. Atravesamos una disputa de discursos y urge rescatar el pensamiento crítico”, apuntó.



Respecto a la marcha programada para el 6 de agosto, detalló que se llevan a cabo tareas de coordinación y concientización. “Evidenciaremos que la ciudadanía no avala modificaciones que perjudiquen la legislación dominial. Buscamos propiciar debates comunitarios y debatir la protección de nuestros recursos compartidos”, expresó.



Ferreyra aludió asimismo a la realidad de los pueblos originarios y trajo a colación las regulaciones que resguardaban a estas comunidades frente a los desalojos. “Es imperioso comprender el pasado de estos grupos y cuestionarnos hacia qué destino los conducen. No podemos mantenernos al margen de estos acontecimientos”, sostuvo.



Por último, la vocera de METRAM insistió en la intervención cívica y en la defensa de los activos estratégicos de la patria. “Corresponde poner un freno y asumir la obligación de custodiar el territorio en beneficio de las futuras generaciones. Nuestra pasividad no aportará soluciones; es la hora de involucrarse y obrar”, finalizó.



R: GL