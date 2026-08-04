Salarios de los puestos laborales según la calidad de vida de Argentina

Martes, 4 de agosto de 2026

En un contexto de inflación y de recomposición gradual de los ingresos, el salario bruto promedio solicitado por quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales mantiene una tendencia de crecimiento.



Un informe revela que los trabajadores argentinos que buscan empleo o evalúan un cambio laboral volvieron a elevar sus expectativas salariales durante el mes de agosto de 2026.



Según un relevamiento de Bumeran, las mayores pretensiones se concentran en los sectores de Minería, Petróleo y Gas, Gerencia e Ingenierías, mientras que Atención al Cliente, Gastronomía y Turismo continúan entre las actividades con los salarios pretendidos más bajos.



En un contexto de inflación y de recomposición gradual de los ingresos, el salario bruto promedio solicitado por quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales mantiene una tendencia de crecimiento, aunque con diferencias significativas entre los distintos sectores de la economía y los niveles de especialización.



De acuerdo con el relevamiento, estas cifras funcionan como una referencia para empresas y trabajadores, ya que reflejan el salario bruto mensual que solicitan quienes buscan incorporarse a un nuevo empleo.



Con una pretensión salarial promedio de $2.677.589 mensuales, Minería, Petróleo y Gas volvió a ubicarse al frente del ranking elaborado por Bumeran. Detrás aparecen Gerencia y Dirección General, con $2.523.122, e Ingenierías, con $2.047.970.



En contraste, Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing registró la menor expectativa salarial, con $1.035.630 mensuales. Le siguieron Enfermería, con $1.072.088, y Gastronomía y Turismo, con $1.085.443, consolidándose como los rubros con las remuneraciones pretendidas más bajas del mercado laboral argentino.