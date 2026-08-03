La 2ª edición de la Fiesta del Chipá se celebrará el 15 de agosto

Lunes, 3 de agosto de 2026

En el Salón Verde de Casa de Gobierno se realizó el lanzamiento oficial de la segunda edición de la Fiesta del Chipá de Itatí. El intendente Francisco Romero, acompañado por la viceintendenta y representantes de la Asociación Civil Nueva Esperanza.

Esta propuesta gastronómica y cultural que se desarrollará el próximo 15 de agosto en Casa Alegre, frente a la Basílica de Itatí. Durante el acto, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la organización impulsora del evento. “Es el segundo año que presentamos esta fiesta y desde el Municipio acompañamos esta iniciativa porque este tipo de eventos son fundamentales para mantener vivas nuestras raíces gastronómicas y culturales”, expresó.



Romero remarcó además la importancia del acompañamiento del Gobierno provincial y de los distintos ministerios en la organización de actividades y en la gestión de las necesidades de la comunidad. “Estamos trabajando de manera coordinada, especialmente en este momento en el que se requiere un esfuerzo conjunto entre todas las áreas”, señaló.



En relación con la situación hídrica y los pronósticos de crecida, el intendente llevó tranquilidad a los vecinos. “La información que tenemos no es la mejor, pero queremos transmitir calma a los itateños. Estamos preparados y organizados, y esperamos que la situación no alcance los niveles que se anuncian”, manifestó.



Asimismo, informó que la Iglesia puso a disposición 15 habitaciones del sector de Promeseros para albergar a familias que eventualmente deban ser evacuadas. Recordó además que durante la última inundación unas 100 familias resultaron afectadas por el avance de las aguas.