Noel Gómez: "Cabral nos dejó el ejemplo de dar la vida por la Patria"

Lunes, 3 de agosto de 2026

En el marco de la conmemoración, el intendente de Saladas recordó el histórico regreso de los restos del sargento Juan Bautista Cabral a su tierra natal y destacó que el heroísmo correntino marcó los cimientos de la libertad nacional.



En el marco del acto oficial por el Día Provincial del Granadero Correntino, el intendente de Saladas, Lic. Noel Gómez, destacó la importancia de mantener viva la memoria de los hombres que forjaron la historia nacional y resaltó el significado especial que tiene esta fecha para la comunidad saladeña.



Durante su discurso, recordó que hace un año la ciudad vivió uno de los momentos más trascendentes de su historia con el regreso de los restos de los caídos en combate de 1813, entre ellos los del sargento Juan Bautista Cabral. “Fue muy emocionante recibir en su tierra al héroe que entregó su vida por la libertad de nuestra patria”, expresó.



Gómez señaló que aquel acontecimiento marcó un antes y un después para la comunidad y motivó la creación de una fecha que perpetúe ese legado. “Entendimos que esa fecha debía quedar grabada como un hecho fundamental en nuestra memoria colectiva, no como una fecha más, sino como el día del regreso a casa”, afirmó.



En ese sentido, recordó que se impulsó la ley que instituyó el Día Provincial del Granadero Correntino para reconocer que el heroísmo correntino no se limitó únicamente a la figura de Cabral. “El heroísmo de nuestra provincia no fue un hecho aislado en San Lorenzo. Feliciano Silva, otro correntino, también dejó sellado con sangre el bautismo de fuego de la Patria”, remarcó.



El jefe comunal también dedicó un mensaje a los jóvenes que hoy integran el Regimiento de Granaderos a Caballo, destacando su vocación de servicio y compromiso con la Nación. “Esa misma sangre patriótica y ese mismo espíritu de entrega viven en cada joven que decide abrazar la vocación de San Martín y Cabral, vistiendo con orgullo el uniforme de los Granaderos a Caballo”, manifestó.



Asimismo, sostuvo que cada integrante de la histórica fuerza representa los valores más profundos de Corrientes. “Sepan que en cada servicio a la Nación llevan consigo la dignidad, la valentía y el alma de este suelo correntino”, expresó.



Finalmente, Gómez resaltó la vigencia del legado de Juan Bautista Cabral y los valores que encarnó durante el Combate de San Lorenzo. “Cabral nos dejó algo muy valioso: el ejemplo, el coraje y la capacidad de dar la vida por los amigos. Hizo de esas palabras una realidad cuando entregó su propia vida por el general José de San Martín, poniendo el destino de la Patria por encima del suyo”, concluyó.