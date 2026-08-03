El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz

Lunes, 3 de agosto de 2026

El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 5,2%, mientras que el Brent, la referencia internacional, cayó un 4,7%. La baja se produjo después de que Donald Trump ordenara suspender nuevos ataques.



El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió alrededor de un 5,2%, hasta los 80,26 dólares por barril, mientras que el Brent, la referencia internacional, cayó un 4,7%, hasta los 83,77 dólares.



La baja del petróleo se produjo luego de que Trump comunicara el sábado por la noche, a través de su red social Truth Social, que había decidido cancelar un ataque previsto contra Irán para permitir avances hacia un acuerdo. Según el mandatario, Irán y “otros países de Medio Oriente” solicitaron tiempo para alcanzar un pacto que incluiría la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y el fin de lo que Washington describe como la amenaza nuclear iraní.



El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedió alrededor de un 5,2%, hasta los 80,26 dólares por barril, mientras que el Brent, la referencia internacional, cayó un 4,7%, hasta los 83,77 dólares.



La baja del petróleo se produjo luego de que Trump comunicara el sábado por la noche, a través de su red social Truth Social, que había decidido cancelar un ataque previsto contra Irán para permitir avances hacia un acuerdo. Según el mandatario, Irán y “otros países de Medio Oriente” solicitaron tiempo para alcanzar un pacto que incluiría la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y el fin de lo que Washington describe como la amenaza nuclear iraní.



El presidente estadounidense afirmó que aceptó suspender la ofensiva “sujeto a poder alcanzar rápidamente un acuerdo” y aseguró que Israel también se sumaba al compromiso, aunque las autoridades israelíes no realizaron una confirmación pública sobre esa afirmación.



Durante la noche del domingo, Trump se refirió a la cancelación del bombardeo contra Irán y anunció que este lunes comenzarían nuevas conversaciones con Teherán. “Iba a ser un ataque que habría sido, por mucho, el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, pero ellos nos pidieron que no lo hiciéramos. Dijeron: ‘Por favor, no lo hagan’. Y otros, sus vecinos, también lo dijeron. Así que vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo hacia la desnuclearización”, manifestó el mandatario a los periodistas a bordo del Air Force One.



El bloqueo de esa vía provocó un incremento en los costos energéticos, con efectos sobre los precios de la gasolina, el combustible de aviación y otros productos vinculados al transporte. En distintos países se registraron dificultades de abastecimiento que llevaron a medidas de racionamiento de combustible y afectaron el funcionamiento de escuelas y oficinas públicas.



A pesar de la caída registrada el lunes, el petróleo estadounidense todavía permanece cerca de un 20% por encima de los niveles previos al inicio del conflicto, lo que refleja el impacto que la crisis mantiene sobre el mercado energético internacional.



En los mercados financieros, los futuros del S&P 500 subieron un 0,6%, mientras que los futuros del Nasdaq avanzaron un 0,8%. Los futuros europeos también registraron una subida del 0,8% ante las señales de una posible reducción de las tensiones internacionales.



El bloqueo de esa vía provocó un incremento en los costos energéticos, con efectos sobre los precios de la gasolina, el combustible de aviación y otros productos vinculados al transporte. En distintos países se registraron dificultades de abastecimiento que llevaron a medidas de racionamiento de combustible y afectaron el funcionamiento de escuelas y oficinas públicas.



A pesar de la caída registrada el lunes, el petróleo estadounidense todavía permanece cerca de un 20% por encima de los niveles previos al inicio del conflicto, lo que refleja el impacto que la crisis mantiene sobre el mercado energético internacional.



En los mercados financieros, los futuros del S&P 500 subieron un 0,6%, mientras que los futuros del Nasdaq avanzaron un 0,8%. Los futuros europeos también registraron una subida del 0,8% ante las señales de una posible reducción de las tensiones internacionales.