"Nos preocupa que queden en manos de extranjeros": advierten por el impacto en Corrientes y el país

Lunes, 3 de agosto de 2026

Valentina Villalba, detalló motivos del banderazo federal en defensa de la soberanía. Se manifestarán el jueves en Plaza 25 de Mayo. Alertó sobre altos porcentajes de extranjerización en localidades correntinas.



Valentina Villalba, activista e integrante de la organización Correntinos contra el Cambio Climático, dialogó con Cadena de Radios sobre el reciente banderazo federal en defensa de la soberanía y la convocatoria prevista para este jueves en la ciudad de Corrientes, en rechazo a la modificación de la Ley de Tierras.



La referente explicó que la convocatoria es de carácter apartidario y reúne a organizaciones sociales, gremios, sindicatos y vecinos preocupados por el avance de proyectos que podrían facilitar la extranjerización de tierras en distintas regiones del país.



“Nos oponemos a la modificación de la Ley de Tierras porque nos preocupa que queden en manos de extranjeros. Esto también afecta a los barrios populares y asentamientos”, expresó Villalba.



Al referirse al banderazo federal, señaló que la iniciativa surgió de una asamblea previa donde se debatieron las consignas y se puso el foco en la defensa de la soberanía nacional. En ese sentido, recordó que durante el Mundial de Fútbol la sociedad manifestó un fuerte sentimiento patriótico al enarbolar la bandera argentina y reivindicar las Islas Malvinas.



Villalba advirtió además sobre la situación de algunas localidades correntinas. Según indicó, “el 32,7% de Berón de Astrada está en manos de extranjeros, al igual que ocurre en Ituzaingó”, y sostuvo que la problemática se repite en distintas provincias del país.



La activista también mencionó la polémica existente en la Patagonia por la adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de ciudadanos extranjeros. “Hace meses se habla de ciudadanos israelíes que están loteando las tierras que compran, y eso preocupa”, afirmó.



Otro de los temas planteados fue la posible privatización de recursos estratégicos. “Me parece una locura que quieran privatizar el río Paraná”, manifestó, al remarcar la importancia de preservar bienes considerados fundamentales para la soberanía nacional.



En cuanto a la actividad programada, informó que este jueves se realizará una concentración desde las 11 en la Plaza 25 de Mayo de la capital correntina. La intención es permanecer allí mientras en el Congreso de la Nación se debate la iniciativa vinculada a la Ley de Tierras.



Finalmente, Villalba alertó sobre la situación de numerosos asentamientos y barrios populares de Corrientes que no figuran en registros oficiales como el Renabap. “Si no existe información sobre estas urbanizaciones informales, pueden avanzar sobre esas tierras sin respetar esa realidad social”, concluyó.