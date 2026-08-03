Tabaco: pese a las lluvias, destacan los resultados de la campaña

Lunes, 3 de agosto de 2026

El ingeniero Alejandro Correa interventor del Instituto Provincial del Tabaco comentó que resultados dejó la campaña 2025/2026 de producción tabacalera en el sur. Reconoció que pudieron tener mejores resultados si no había cultivos afectados.



La campaña tabacalera 2025/2026 en Corrientes cerró con un balance positivo al registrar un total de 1.220.230 kilos de tabaco criollo correntino acopiados en las cinco bocas de recepción habilitadas, lo que representó una inyección de más de $2.295 millones para las familias productoras de la provincia.



Correa resaltó que la actividad, presente en los departamentos de Goya, Lavalle, San Roque, Esquina y Curuzú Cuatiá, involucra a 1.020 productores que cultivan unas 800 hectáreas, consolidándose como una de las principales economías regionales de Corrientes. El acopio se distribuyó entre las distintas empresas y cooperativas del sector.



La Cooperativa Buena Vista encabezó el volumen con 442.331 kilos, seguida por Alliance One S.A. con 277.933 kilos, la Cooperativa El Sauce con 225.803 kilos, la Cooperativa de Tabacaleros con 213.671 kilos y La Nueva Alfader S.A.S. con 60.492 kilos de tabaco criollo. Además, las bocas de acopio que trabajan con tabaco Burley también registraron ingresos, reflejando el dinamismo de la actividad durante la presente campaña.



El interventor del Instituto Provincial del Tabaco (IPT) destacó que "estos resultados reflejan el esfuerzo de los productores y el trabajo articulado que se viene realizando para fortalecer la cadena tabacalera en toda la provincia". Asimismo, remarcó que "el movimiento económico generado por la comercialización impacta directamente en las familias productoras y en las economías de las localidades tabacaleras, consolidando al sector como un motor del desarrollo regional".



Correa también subrayó que el acompañamiento del Gobierno de Corrientes resulta clave para continuar fortaleciendo la actividad. "Seguimos trabajando para brindar herramientas que permitan mejorar la producción, sostener la rentabilidad y garantizar mejores oportunidades para nuestros productores. El tabaco es una actividad estratégica que genera empleo, arraigo y crecimiento para el interior provincial", concluyó.



“Es una producción interesante, esperábamos un poco más, pero las lluvias en el último tercio de la campaña anegaron campos y en algunas zonas salieron más livianas las producciones”. De todos modos, reconoció que “las economías regionales se ven favorecidas”, aludiendo principalmente a que la gran mayoría de los productores tiene diversificada su producción.



Recordó que una materia pendiente es el procesamiento, pero indicó que “este año hubo cinco bocas de acopio, lo que demuestra el interés de comprar el tabaco correntino”. “El tabaco, para nuestra zona, es un cultivo importante, que da ingresos a un número grande de productores”, señaló, apuntando que tiene otros beneficios como la asistencia médica.