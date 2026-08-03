Reportan una explosión junto a un petrolero en el estrecho de Ormuz

Lunes, 3 de agosto de 2026

El incidente ocurrió frente a Omán. El buque no sufrió daños ni hubo heridos, mientras las autoridades investigan qué provocó la detonación.



Un nuevo episodio de tensión se registró en las últimas horas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Un petrolero informó una explosión ocurrida a escasa distancia de la embarcación cuando navegaba frente a las costas de Omán, aunque el buque continuó su viaje sin daños y toda la tripulación resultó ilesa.



El hecho fue confirmado por el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que indicó que el incidente ocurrió a unas 20 millas náuticas —cerca de 37 kilómetros— al noreste de la ciudad omaní de Khasab.



Hasta el momento, las autoridades no determinaron qué provocó la detonación ni si estuvo vinculada con un ataque, una acción militar o un accidente.



El UKMTO informó que el capitán del petrolero notificó inmediatamente lo ocurrido y confirmó que la embarcación pudo continuar su navegación sin inconvenientes.



Además, el organismo recomendó a todos los buques que operan en la zona extremar las medidas de precaución y reportar cualquier actividad sospechosa mientras continúa la investigación.



El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, y es considerado uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta debido al intenso tránsito de exportaciones de petróleo y gas.



Cualquier incidente en esa vía genera preocupación en los mercados internacionales y mantiene en alerta a la industria energética y al transporte marítimo.



El episodio se produjo pocas horas después de que Irán informara avances en las conversaciones con Omán para definir un nuevo esquema de navegación en el estrecho de Ormuz.



En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que decidió postergar una ofensiva militar contra Irán para dar lugar a una nueva ronda de negociaciones diplomáticas.



"Obviamente, no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse. Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación", declaró el mandatario.



Trump también afirmó que las conversaciones incluyen tanto la situación del estrecho de Ormuz como el programa nuclear iraní, en un contexto marcado por la continuidad del conflicto y los intentos de alcanzar un acuerdo que reduzca la tensión en Medio Oriente.



Mientras continúan las pericias para establecer el origen de la explosión, la comunidad marítima internacional sigue de cerca la evolución de la seguridad en el estrecho de Ormuz. El resultado de la investigación y el desarrollo de las negociaciones entre las partes podrían influir en la estabilidad de una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.