Trump confirmó que hoy comenzarán las negociaciones con Irán

Lunes, 3 de agosto de 2026

Estados Unidos retomará el diálogo con Teherán luego de suspender una ofensiva militar para impulsar un acuerdo sobre seguridad y el programa nuclear.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hoy comenzará una nueva ronda de negociaciones con Irán, luego de haber suspendido una operación militar que, según afirmó, habría sido "la mayor desde la Segunda Guerra Mundial". El mandatario aseguró que la decisión respondió a pedidos de Teherán y de varios países de Medio Oriente para privilegiar la vía diplomática.



Las conversaciones se desarrollarán en un contexto de máxima tensión regional, con el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní como los principales temas de la agenda.



Durante declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, Trump afirmó que el operativo militar ya estaba preparado, pero optó por postergarlo para abrir una instancia de negociación.



"Iba a ser un ataque que habría sido, por mucho, el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, pero ellos nos pidieron que no lo hiciéramos", sostuvo el mandatario.



También indicó que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar solicitaron evitar una escalada militar con la expectativa de alcanzar un acuerdo.



Trump señaló que las negociaciones apuntarán a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz y avanzar hacia la desnuclearización de Irán.



"Piensan que hay un acuerdo posible sobre Ormuz, y después podría haberlo sobre la desnuclearización de Irán", expresó.



Además, reiteró que el entendimiento preliminar contempla la apertura de esa estratégica vía marítima para el comercio internacional de petróleo.



Horas después de las declaraciones del presidente estadounidense, la agencia iraní Mehr difundió la posición oficial de Teherán y rechazó la versión de que el régimen hubiera pedido a Washington detener la ofensiva.



Funcionarios militares iraníes afirmaron que las Fuerzas Armadas permanecen en estado de máxima alerta y calificaron las declaraciones de Trump como "una nueva mentira".



En paralelo, el Gobierno iraní confirmó que mantiene conversaciones con Omán para definir un nuevo esquema de navegación en el estrecho de Ormuz, aunque aclaró que esas negociaciones son exclusivamente bilaterales.



El comienzo de las conversaciones será seguido de cerca por la comunidad internacional debido al impacto que podría tener sobre la estabilidad en Medio Oriente y los mercados energéticos.



Si las negociaciones avanzan, podrían abrir una nueva etapa de diálogo entre Washington y Teherán y reducir la tensión que domina la región desde el inicio del conflicto.