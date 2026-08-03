Paro por un sueldo digno de los Docentes en la República Argentina

Lunes, 3 de agosto de 2026

Hoy la mayoría de las escuelas no brindaron clases debido al legítimo reclamo de sus trabajadores. Los docentes reclaman un sueldo en blanco y remunerado según el valor la calidad de vida por la inflación en el país.



La medida de fuerza, impulsada por reclamos salariales y laborales, contará con la adhesión de varios gremios. La protesta fue definida por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que exige la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, una actualización de los salarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo. A estos reclamos se suman pedidos de mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.



Qué gremios adhieren al paro docente



La convocatoria de CTERA será acompañada por sus sindicatos de base en distintas provincias. En Buenos Aires, confirmó su adhesión SUTEBA, al que también se sumarán FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, por lo que la medida tendrá un fuerte impacto en el sistema educativo bonaerense.



Además, docentes de algunas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, también participarán de la jornada de protesta. Sin embargo, la situación será dispar según cada distrito, ya que el nivel de acatamiento dependerá de la decisión que adopten los trabajadores en cada escuela.



En paralelo, los gremios docentes alineados con la CGT optaron por un esquema diferente. En lugar de suspender las actividades, realizarán clases informativas y trabajo a reglamento, con el objetivo de visibilizar el conflicto sin interrumpir completamente el dictado de clases.



Los sindicatos sostienen que la protesta responde al deterioro del poder adquisitivo de los salarios, luego de que el haber mínimo permaneciera congelado en $500.000 durante el último año, y reclaman la recuperación del FONID, eliminado por el Gobierno nacional al inicio de la gestión de Javier Milei.



El Gobierno tensa la relación con los gremios docentes



Frente al paro, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ratificó que realizará un operativo de control en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento de la legislación que considera a la educación un servicio esencial.



Según informó la cartera, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social llevará adelante inspecciones muestrales para comprobar que las entidades sindicales garanticen el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece el artículo 101 de la Ley N.º 27.802.



El operativo se desarrollará en medio de un escenario de disputa judicial. Aunque un juzgado laboral suspendió de manera cautelar la aplicación de la declaración de esencialidad, la apelación presentada por el Poder Ejecutivo mantiene vigente esa limitación mientras continúa el proceso. En ese contexto, el paro del lunes será la primera gran prueba para medir tanto el nivel de adhesión sindical como el alcance de los controles y eventuales sanciones anunciadas por la administración nacional.



