Regalías, hidrovía y coparticipación en la agenda

Miércoles, 29 de julio de 2026

Tras su encuentro con el Jefe de Gabinete Nacional, el gobernador Juan Pablo Valdés detalló los ejes estratégicos abordados. Reclamos energéticos, infraestructura vial, proyección internacional de la provincia como puerta de ingreso al Mercosur.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brindó declaraciones a la prensa tras reunirse con el jefe de Gabinete de la Nación, donde destacó el respaldo recibido y la voluntad de continuar trabajando en conjunto para avanzar en temas estratégicos para la provincia.



Uno de los principales puntos abordados fue la situación del Corredor Belgrano. Valdés explicó que existe una discusión sobre la traza de algunos tramos que actualmente no son reclamados ni por la Provincia ni por la Nación. “Ellos sostienen que no pertenecen a rutas nacionales, mientras que nosotros entendemos que existe una ley que establece que no puede haber interferencias entre rutas nacionales”, señaló.



El mandatario indicó que se acordó que, una vez concesionado el tramo, esos sectores serán incorporados en un anexo. No obstante, aclaró que los reclamos judiciales continuarán para dejar asentada la posición de Corrientes y evitar inconvenientes futuros. También destacó que una empresa correntina se presentó en el proceso y agradeció la predisposición del Gobierno nacional para buscar una solución.



En materia energética, Valdés informó que mantuvo reuniones con funcionarios nacionales para avanzar en el reclamo por las regalías. Explicó que se expuso el aporte que realiza Corrientes y el planteo judicial presentado por la provincia. Además, confirmó que solicitaron una audiencia con Daniel González y que la reunión se concretaría la próxima semana junto a la Secretaría de Energía. “Hay voluntad política y diálogo, por lo que esperamos resolver la cuestión de fondo”, afirmó.



Respecto a la situación climática, anunció que Corrientes fue invitada a participar de una reunión en Chaco convocada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para analizar el fenómeno de El Niño. Del encuentro participarán funcionarios nacionales, entre ellos Diego Santilli y Karina Milei.



Sobre el segundo puente Chaco-Corrientes, el gobernador indicó que aguardan que el Gobierno nacional defina una fecha para reunirse con el grupo inversor interesado en financiar la obra.



En cuanto a la coparticipación federal, señaló que julio cerrará con una leve mejora en la recaudación y expresó su expectativa de que la tendencia se consolide para brindar mayor estabilidad financiera. “No habrá anuncios por el momento. Existe la voluntad, pero necesitamos que la recuperación se sostenga”, sostuvo. Recordó además que Corrientes fue una de las pocas provincias que otorgó un aumento salarial del 10 por ciento antes del pago del aguinaldo.



Durante su agenda internacional, Valdés destacó la visita de representantes de China acompañados por inversores interesados en conocer oportunidades productivas y comerciales en la provincia. También remarcó el vínculo con Turquía, país que consideró estratégico por su potencial logístico y comercial. “Corrientes puede convertirse en una puerta de ingreso al Mercosur”, aseguró.



El mandatario resaltó las inversiones provinciales en puertos y parques industriales, señalando que la logística es clave para agregar valor a la producción correntina y facilitar su salida hacia nuevos mercados.



En relación con la infraestructura, afirmó que trabajan junto al Gobierno nacional para garantizar la continuidad de una obra vial que consideró fundamental y que quedó opacada por el debate sobre la autovía de la Ruta Nacional 12. También reclamó la reactivación de las piletas de tratamiento de residuos cloacales en la ciudad de Corrientes, una obra que quedó inconclusa con un avance cercano al 70 por ciento. “Es esencial para la salud de los correntinos”, remarcó.



Valdés confirmó además que el próximo 12 de agosto participará en Posadas de una reunión del Norte Grande, donde uno de los principales temas será la energía y los altos costos que afectan a la región.



Otro de los ejes de trabajo será la Hidrovía Paraná-Paraguay. El gobernador señaló que se trata de una herramienta estratégica para el desarrollo de Corrientes y del norte argentino, permitiendo una mejor conexión con los puertos de Chaco y Corrientes. Asimismo, adelantó que participará de una reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (COMIP) en Paraguay para abordar cuestiones vinculadas a logística y navegación.



Finalmente, recordó que la Provincia firmó recientemente un convenio que permitirá garantizar calados de navegación adecuados para facilitar la salida de la producción correntina. “Buscamos que Corrientes se transforme en un polo logístico regional”, expresó. También indicó que Vialidad Provincial trabaja en la elaboración de proyectos vinculados al mantenimiento de rutas, banquinas, corte de pasto y posibles esquemas de peaje en los corredores que podrían ser transferidos a la provincia.

