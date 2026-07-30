Garabí presenta problemas en sus caminos rurales por las lluvias

Jueves, 30 de julio de 2026

El jefe comunal Jerobán Márquez confirmó que la situación está bajo control y anunció que participará de un encuentro regional para coordinar acciones ante El Niño. Advirtió sobre el deterioro histórico de los caminos rurales.



El intendente de Garabí, Jerobán Márquez, confirmó en diálogo con Cadena de Radios que este mediodía participará de una reunión de municipios de la costa del río Uruguay para analizar la situación generada por las abundantes lluvias y la llegada del fenómeno climático El Niño.



“Estamos afrontando la situación de abundantes lluvias, a lo que se suma la llegada de El Niño. Siempre es bueno hablar con el gobernador y estar cerca”, expresó el jefe comunal, quien destacó la importancia de coordinar acciones con el Gobierno provincial ante el escenario climático que atraviesa la región.



Márquez señaló que, por el momento, la situación en Garabí se encuentra bajo control y sin familias evacuadas. “Dentro de todo estamos bien. La situación está siendo monitoreada y no tenemos familias evacuadas”, afirmó.



No obstante, explicó que el municipio debió asistir al personal de Prefectura Naval debido a que el sector donde se encuentran sus instalaciones sufrió anegamientos. “Tuvimos que ayudar a los efectivos de Prefectura para que puedan salir de la zona inundada y alojarse temporalmente en el CIC”, detalló.



En relación con la infraestructura, el intendente remarcó la necesidad de avanzar con obras de desagües y mejoramiento de caminos rurales. En ese sentido, indicó que buscará dialogar con funcionarios provinciales para gestionar recursos que permitan atender estas demandas.



“Hace siete meses que estoy al frente de la gestión, pero hay zonas rurales donde hace 14 años que no ingresaban máquinas. No se realizaron limpiezas ni colocación de tubos, y eso complica a muchas familias que viven en el campo”, sostuvo.



Asimismo, recordó que el municipio declaró el estado de emergencia para hacer frente a las consecuencias de las lluvias. “Con esa herramienta vamos saliendo a flote de a poco y recuperándonos de esta situación”, manifestó.



Finalmente, Márquez se refirió a la situación financiera de la comuna y aseguró que la administración trabaja para mantener el equilibrio de las cuentas públicas. “Buscamos tener un equilibrio en ese sentido”, concluyó.