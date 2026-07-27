Masiva concurrencia y apuesta al turismo en la 7ª Fiesta Provincial del Mbaipy

Lunes, 27 de julio de 2026

Con una multitudinaria presencia de vecinos y visitantes de distintas provincias en el Predio de la Tradición, la intendente Araceli Aponte encabezó la vuelta de la emblemática celebración que combinó el concurso culinario, shows en vivo de chamamé.



El Predio de la Tradición de El Sombrero lució colmado anoche en una velada que combinó recetas ancestrales, concurrencia masiva de familias y visitantes de varias provincias, el brillo del chamamé en vivo y un importante anuncio para el desarrollo turístico local.



Luego de seis años de pausa, la localidad de El Sombrero volvió a vestirse de gala para albergar la 7ª edición de la Fiesta Provincial del Mbaipy, una celebración destacada dentro del calendario cultural y gastronómico de Corrientes que superó ampliamente las expectativas de convocatoria en el Predio de la Tradición.



Desde las 20 de este sábado 25, el lugar se convirtió en una gran celebración de la tradición donde la estampa clásica fue ver a miles de asistentes recorriendo el lugar, bandeja en mano, degustando las incontables variantes de este plato emblemático. El Concurso Provincial del Mbaipy reunió a numerosos equipos de cocineros que desplegaron sus secretos de olla, utilizando diversos ingredientes y presentaciones para conquistar el paladar del jurado y del público.



La convocatoria trascendió los límites del municipio y convocó a familias procedentes de diversas localidades correntinas, así como también a visitantes llegados desde Resistencia (Chaco) y diferentes puntos de Santa Fe, consolidando al evento como un polo de atracción regional.







El retorno de la festividad obedeció a una decisión política e institucional de la gestión municipal encabezada por la intendente Araceli Aponte. “Decidimos recuperar una fiesta que representa nuestra identidad y que tiene un enorme potencial para generar movimiento económico. No se trata solamente de organizar un espectáculo, sino de crear oportunidades para nuestros emprendedores, artesanos, gastronómicos, comerciantes y trabajadores”, remarcó la jefa comunal en una charla con la prensa.



Asimismo, Aponte enfatizó la visión de desarrollo que acompaña a la iniciativa: “Creemos en un Estado presente que genere las condiciones para que nuestra gente pueda producir, vender y crecer. Cada visitante que llega representa una oportunidad concreta para una familia”. En ese marco, durante la noche se presentó una significativa inauguración orientada a potenciar la infraestructura y la oferta turística del pueblo, reserva que el municipio mantuvo como sorpresa hasta el momento del acto oficial.



Chamamé, elección de embajadora y espíritu familiar



La propuesta artística sobre el escenario mayor acompañó el clima festivo de la noche. La grilla musical contó con las actuaciones centrales del conjunto Los Bofill, la energía de Vicky Sánchez «La Princesita del Chamamé» y el ritmo de Los Príncipes de Misiones, quienes hicieron bailar a la multitud hasta bien entrada la madrugada.



Otro de los momentos emotivos de la velada fue la consagración y elección de la nueva Embajadora Provincial del Mbaipy, certamen que busca revalorizar el rol de la mujer como custodia del patrimonio cultural y turístico de la zona.



Con acceso libre y gratuito, la fiesta concluyó ratificando que el arraigo a la gastronomía con aroma a leña y la calidez comunitaria siguen siendo el motor fundamental para el crecimiento de El Sombrero.