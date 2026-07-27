La Poceada Correntina sigue haciendo historia sorteando $390 millones

Lunes, 27 de julio de 2026

La expectativa crece en toda la provincia. Quedó vacante el pozo récord sorteado el último sábado, la Quiniela Poceada Correntina vuelve a superarse y este martes 28 de julio pondrá en juego un premio de $390 millones el más alto de su historia.



El pozo millonario continúa acumulándose y miles de correntinos ya se preparan para participar de un sorteo que puede cambiarle la vida a un afortunado apostador.



La Quiniela Poceada Correntina se sortea los martes, jueves y sábados a las 21 horas. Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 00 al 99 y pueden realizar sus apuestas en cualquiera de las agencias oficiales de la provincia.



Con un premio histórico en juego y la expectativa en aumento, todas las miradas están puestas en el sorteo de este martes, que podría consagrar a un nuevo multimillonario correntino.





