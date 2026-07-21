Furor por La Selección Argentina: una multitud los recibió como héroes

Martes, 21 de julio de 2026

La delegación encabezada por Lionel Scaloni aterrizó en Buenos Aires. Miles de hinchas desafiaron la lluvia para acompañar la caravana hasta el predio de la AFA, en un recibimiento multitudinario una verdadera celebración de agradecimiento.



La selección argentina regresó al país este lunes y aterrizó alrededor de las 18.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza de Buenos Aires. Cientos de hinchas se reunieron en las inmediaciones de la terminal para recibir a los futbolistas tras alcanzar la final del Mundial 2026.



A pesar de la lluvia y del principio de semana, muchos hinchas se reunieron para recibir al plantel dirigido por Lionel Scaloni con banderas y mensajes de agradecimientos.



El equipo albiceleste volvió en el vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, con una delegación que no contó con la presencia de Lionel Messi ni de Rodrigo de Paul pero donde estuvieron presentes Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.



Recibimiento protocolar y una multitud agradecida afuera

Dentro del aeropuerto los jugadores llegaron al país y fueron recibidos con una alfombra roja y decenas de granaderos que entronaron las canción "Muchachos", que fue furor en el Mundial de Qatar 2022. Ningún funcionario del gobierno nacional estuvo presente. Otamendi, Chiqui Tapia y Scaloni fueron los primeros en bajar, seguidos por el resto del equipo.



A pesar del clima, amigos y familias enteras se acercaron a las inmediaciones del aeropuerto para recibir a la selección argentina a pesar de haber perdido contra España en la final del Mundial 2026. "Lo dieron todo", "Con la selección hasta el final", "En las buenas y en las malas", "Fue un mundial hermoso", "No se les puede pedir más nada", fueron algunas de las frases que arrojaron los hinchas a la espera de los jugadores.



La procesión para saludar a los jugadores empezó desde temprano y alrededor de las 16 ya había gente esperándolos. Para que el recibimiento fuera aún más cálido, hubo fuegos artificiales y hasta un show de luces con drones.



De cara a la bienvenida para los subcampeones del mundo, el aeropuerto preparó una recepción visible desde el aire: la palabra “¡Gracias!” pintada en 150 metros sobre el pasto de la pista de aterrizaje, trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor.



Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad rodea la zona de Ezeiza. En las últimas horas, el gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación.