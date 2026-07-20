Valdés viajará a Buenos Aires para reclamar a Caputo las regalías de Yacyretá

Lunes, 20 de julio de 2026

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó ante la prensa local en su llegada a Casa de Gobierno que en los próximos días viajará a la Ciudad de Buenos Aires para mantener una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.



La agenda centrada en obras de infraestructura, el reclamo por las regalías de Yacyretá, la conectividad vial y el financiamiento de proyectos estratégicos para la provincia.



Valdés informó además que la audiencia por el reclamo del Corredor Belgrano permitió obtener una prórroga hasta agosto para continuar con las gestiones. "Conseguimos un poco más de plazo y seguimos trabajando para llegar a una solución a este problema que tienen los correntinos", expresó.



El mandatario sostuvo que la provincia reclama que quienes perciben recursos por el corredor también se hagan cargo de su mantenimiento. "Ese dinero lo necesitamos para realizar otras obras y entendemos que alguien está cobrando por este corredor, pero no se hace cargo del mantenimiento de la avenida 3 de Abril, por donde circulan alrededor de 3.500 camiones por día", señaló.



Entre los temas que llevará a la reunión con Caputo mencionó la conexión Monte Caseros–Bella Unión, el puente Alvear–Itaquí, el desarrollo del Corredor Belgrano y el respaldo financiero para distintas obras mediante créditos del BID y la CAF. "Necesitamos financiamiento, venga del BID, de la CAF o de donde sea, para avanzar con obras fundamentales para Corrientes", afirmó.



Otro de los principales reclamos será el pago de las regalías de Yacyretá. Valdés aseguró que Corrientes recibe montos muy inferiores a los de otras provincias. "Creemos que es justo reclamar porque vemos cómo otras provincias reciben cifras mucho mayores. Estamos reclamando cerca de 2.000 millones de pesos más por mes, que es lo que le corresponde a Corrientes en comparación con lo que cobran Misiones o Entre Ríos", indicó.



El gobernador explicó que esos recursos permitirían fortalecer significativamente la obra pública. "Con esos fondos podríamos tener funcionando al 50% nuestras plantas de asfalto", ejemplificó.



Respecto a la agenda nacional, señaló que Corrientes tiene presentados diversos pedidos y que también espera poder reunirse con el jefe de Gabinete en su nuevo rol para avanzar en esos proyectos.



En relación con la coparticipación federal, Valdés indicó que aún es prematuro sacar conclusiones. "Hay que esperar un tiempo para ver cómo evoluciona la recuperación. Los números de junio muestran un equilibrio, un empate técnico, pero seguimos atentos a que esa recuperación se consolide", manifestó.



También destacó que la deuda con el Instituto de Previsión Social (IPS) continúa siendo cancelada "en tiempo y forma" por parte del Gobierno nacional.



El mandatario confirmó además que insistirá con la concreción del segundo puente Chaco–Corrientes, tema que también formará parte de la reunión en Buenos Aires. "Llevamos las novedades que nos solicitó el Ministerio de Economía. Si coinciden Nación y el inversor, podremos avanzar en una obra tan importante para la región", sostuvo.



Sobre la situación climática, Valdés indicó que el Gobierno provincial mantiene un seguimiento permanente junto a los municipios afectados por las intensas lluvias. "Ayer estuvimos trabajando con los intendentes de Uruguaiana y Paso de los Libres. Vamos a enviar equipos y trabajar para brindar las mejores respuestas posibles", aseguró.



Finalmente, al referirse a su reciente participación en la peregrinación a Itatí, expresó que fue una experiencia muy positiva. "Siempre pedimos fortaleza para esta gestión, mucha luz, sabiduría y templanza para afrontar momentos que no son fáciles. Recurrimos a la fe para salir adelante", afirmó.



Además, destacó la importancia del diálogo permanente con el Gobierno nacional. "Siempre es bueno mantener reuniones con Nación porque los ministros nos transmiten perspectivas sobre la economía del país. Esa información nos ayuda a optimizar los recursos y a explicar con claridad a los correntinos hacia dónde vamos", concluyó.