Lluvias "irregulares" y el fenómeno de El Niño está ingresando

Martes, 21 de julio de 2026

La ingeniera Carolina López Fernández explicó la marcada variabilidad de los registros en el interior, con temporales típicos de primavera en pleno invierno. Curuzú Cuatiá superó los 150 milímetros, la Capital apenas sumó 10.



La ingeniera Carolina López Fernández, del INTA, dialogó con Cadena de Radios sobre el comportamiento de las lluvias en Corrientes y la evolución del fenómeno de El Niño, señalando que, por el momento, el escenario muestra precipitaciones muy irregulares entre las distintas regiones de la provincia.



La especialista explicó que el reciente temporal presentó características más propias de la primavera que del invierno. "Los episodios de granizo suelen ser más habituales en primavera, pero esta vez llegaron en pleno invierno", indicó.



En cuanto a las precipitaciones, destacó que en la ciudad de Corrientes se registraron apenas 10 milímetros durante el primer episodio de lluvias del 20 de julio, luego de un prolongado período sin precipitaciones. En contraste, la situación fue muy diferente en el interior provincial: Mercedes acumuló unos 22 milímetros, mientras que Curuzú Cuatiá superó los 150 milímetros, reflejando la marcada variabilidad que presenta el fenómeno.



López Fernández remarcó que las lluvias están siendo "muy puntuales" y que incluso entre localidades separadas por pocos kilómetros pueden observarse diferencias significativas en los registros. "A veces parece que llovió mucho por la intensidad del chaparrón, pero finalmente solo se acumulan 10 milímetros", explicó.



Respecto al pronóstico, señaló que las precipitaciones comenzarían a disminuir desde el miércoles, quedando algunas lluvias principalmente sobre el límite con la provincia de Misiones. Además, indicó que, según los modelos del Servicio Meteorológico de Castelar, hasta el fin de semana no se esperan nuevos eventos importantes de lluvia, aunque aclaró que los pronósticos son más confiables dentro de las primeras 48 horas y que luego pasan a ser probabilísticos.



Finalmente, la ingeniera del INTA sostuvo que El Niño recién está comenzando a tomar forma, por lo que todavía es prematuro anticipar cómo evolucionará en los próximos meses. No obstante, recomendó seguir de cerca la evolución de los pronósticos y los registros locales, ya que el comportamiento de las lluvias continúa siendo muy variable en toda la provincia.