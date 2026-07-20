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Tormenta en Paso de los Libres destrozó calles y plazas
Lunes, 20 de julio de 2026
El fuerte temporal generó daños en la vía pública y obligó a evacuar familias en zonas afectadas por las intensas lluvias.

Las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento provocaron ayer importantes inconvenientes este domingo en distintas localidades, con caída de árboles, daños en el tendido eléctrico y evacuaciones preventivas de familias que viven en sectores vulnerables.

En Paso de los Libres, el temporal ocasionó la caída de árboles sobre calles y plazas, además de afectar el tendido eléctrico en distintos puntos de la ciudad. Las condiciones meteorológicas generaron complicaciones en la circulación y obligaron a realizar tareas de despeje para restablecer la normalidad.
     
 
 

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