Tormenta en Paso de los Libres destrozó calles y plazas

Lunes, 20 de julio de 2026

El fuerte temporal generó daños en la vía pública y obligó a evacuar familias en zonas afectadas por las intensas lluvias.



Las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento provocaron ayer importantes inconvenientes este domingo en distintas localidades, con caída de árboles, daños en el tendido eléctrico y evacuaciones preventivas de familias que viven en sectores vulnerables.



En Paso de los Libres, el temporal ocasionó la caída de árboles sobre calles y plazas, además de afectar el tendido eléctrico en distintos puntos de la ciudad. Las condiciones meteorológicas generaron complicaciones en la circulación y obligaron a realizar tareas de despeje para restablecer la normalidad.



