Gran Incendio afectó un monte de eucaliptus y el Parque Industrial

Jueves, 16 de julio de 2026

Las llamas avanzaron desde el Parque Industrial hasta un monte de eucaliptus y demandaron un amplio operativo de emergencia.



Un importante incendio forestal mantuvo en alerta a los equipos de emergencia en la localidad de Mocoretá, donde las llamas se iniciaron en el Parque Industrial y avanzaron hacia un monte de eucaliptus cercano.



El aviso fue recibido alrededor de las 15:15 de ayer y, debido a la presencia de vegetación seca y las condiciones favorables para la propagación del fuego, fue necesario desplegar un operativo de gran magnitud para contener el avance del incendio.



Bomberos Voluntarios trabajaron con cuatro unidades móviles y un equipo integrado por 11 efectivos, que combatieron el fuego durante más de cinco horas.



Las tareas contaron además con el apoyo de personal policial, trabajadores de la Municipalidad y maquinaria vial, que colaboraron para abrir accesos, contener el avance de las llamas y proteger los sectores cercanos al área afectada.



Gracias al trabajo coordinado de los distintos organismos, el incendio logró ser controlado alrededor de las 20, momento en que los equipos iniciaron el repliegue y las tareas de limpieza y reacondicionamiento del equipamiento utilizado.



Investigan cómo comenzó el incendio



De acuerdo con el informe difundido por Bomberos Voluntarios, el foco ígneo habría tenido origen en las inmediaciones del puente de la ex Ruta Nacional 14, en un sector donde se acumulan residuos de aserraderos.



Sin embargo, las causas que desencadenaron el incendio aún no fueron determinadas y continúan bajo investigación para establecer el origen del siniestro.



Piden reforzar las medidas de prevención



Las autoridades recordaron la importancia de extremar los cuidados para evitar incendios forestales, especialmente en épocas de vegetación seca y condiciones climáticas que favorecen la rápida propagación del fuego.



Mientras avanzan las investigaciones, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de la zona para prevenir posibles reactivaciones y responder con rapidez ante cualquier nuevo foco ígneo.