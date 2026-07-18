ARGENTINA ES FINALISTA CON ESPAÑA EN EL MUNDIAL

Jueves, 16 de julio de 2026

La alta demanda por la final entre Argentina y España elevó los precios de los tickets a cifras históricas. Entradas para la final del Mundial alcanzan los USD 39.000 en la reventa.



La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España provocó un fuerte aumento en el precio de las entradas disponibles en el mercado de reventa. Con los boletos generales agotados, algunos tickets ya se ofrecen por hasta 39.000 dólares.



El partido decisivo se jugará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, y la escasa disponibilidad impulsó un incremento sin precedentes en las plataformas de venta secundaria.



En sitios especializados de reventa, los valores parten desde USD 7.000, aunque la mayoría de las ubicaciones disponibles ronda los USD 8.000.



Las localidades ubicadas en los sectores preferenciales del estadio son las más costosas y superan los USD 35.000, mientras que algunos avisos alcanzan los USD 39.000, reflejando la enorme demanda por presenciar la definición del campeonato.



Quienes buscan adquirir entradas por los canales oficiales de la FIFA solo encuentran disponibles los paquetes Hospitality, que incluyen asientos preferenciales, acceso a áreas exclusivas y servicios de gastronomía.



Estos paquetes tienen precios que comienzan entre USD 15.000 y USD 17.000, mientras que las opciones más completas alcanzan los USD 57.000, dependiendo de la ubicación y los beneficios incluidos.



Además del valor de las entradas, los aficionados deben contemplar los gastos de traslado hasta el estadio. El servicio oficial de tren tiene un costo cercano a los USD 98, mientras que existen opciones de autobuses lanzadera por aproximadamente USD 20.



Con la venta general agotada y una demanda que continúa creciendo, todo indica que los precios en el mercado secundario seguirán elevados hasta el día de la final. Argentina y España definirán al campeón del Mundial 2026 en uno de los eventos deportivos más convocantes del año.