La fe y solidaridad movilizan al paraje Las Palmitas en sus patronales

Martes, 14 de julio de 2026

Tras reconstruir con esfuerzo propio la capilla que sufrió graves destrozos hace cuatro años, los vecinos ultiman los detalles para una jornada que incluirá una emotiva peregrinación, chocolate con pan casero y un gran locro comunitario.



El paraje Las Palmitas, ubicado a unos ocho kilómetros de la localidad de Alvear, ultima los detalles para celebrar el próximo 16 de julio su tradicional fiesta patronal. Así lo comentó Yony Vargas en diálogo con Cadena de Radios, destacando el fuerte compromiso de los vecinos que, año tras año, hacen posible esta celebración basada en la fe y la solidaridad.



Vargas recordó que la pequeña comunidad recibe la visita del párroco una vez al mes para la celebración de la misa y resaltó el esfuerzo realizado por un grupo de vecinos para recuperar la capilla, que hace cuatro años sufrió un importante hecho de vandalismo con graves daños materiales.



"Nos juntamos para restaurar la capillita y poner nuevamente todo en condiciones. Fue un trabajo de todos y hoy podemos volver a recibir a los fieles", expresó.



La jornada comenzará con una peregrinación que partirá desde la entrada del pueblo, a la altura del destacamento de la Prefectura Naval Argentina (PNA), hasta la capilla de Las Palmitas. Muchos participantes realizarán el recorrido caminando, mientras que otros se sumarán a caballo.



Al finalizar la peregrinación se compartirá un chocolate con pan casero y, al mediodía, tendrá lugar el tradicional almuerzo comunitario. Los organizadores solicitaron a los asistentes llevar sus propios cubiertos.



En esta oportunidad, el menú principal será un gran locro comunitario gracias a la generosa colaboración de la familia Mendoza, que donó todos los ingredientes y también al cocinero encargado de prepararlo. Además, numerosos vecinos aportaron flores para la ornamentación de la capilla y colaboraron con los insumos para el chocolate y los panificados.



La organización destacó que la fiesta patronal es posible gracias al aporte solidario de toda la comunidad, que año tras año renueva su compromiso para mantener viva esta tradicional celebración religiosa.



Agradeció al Parroco Sergio Almirón por la confianza y a su familia por el acompañamiento.