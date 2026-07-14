"La Prevención la Hacemos entre Todos" lleva juegos y concientización a los barrios

Martes, 14 de julio de 2026

El programa del Ministerio de Seguridad iniciará el sábado actividades recreativas en el barrio Colombia Granadero. Con fútbol talleres de educación vial y charlas de prevención de adicciones y bullying la iniciativa busca promover hábitos saludables



En el marco del receso invernal, el programa "La Prevención la Hacemos entre Todos", dependiente del Ministerio de Seguridad de Corrientes, continúa desarrollando actividades de concientización y recreación en distintos barrios de la capital. Así lo confirmó en diálogo con Cadena de Radios su coordinadora, Nilda Quintana, quien desde hace 14 años está al frente de esta iniciativa destinada a promover hábitos saludables y prevenir el consumo de sustancias.



"Seguimos trabajando en los barrios y ya tenemos diagramadas varias actividades para estas vacaciones", señaló Quintana. La primera jornada será este sábado desde las 9 de la mañana en el barrio Colombia Granadero, donde junto a las Bases de Seguridad y el Ministerio de Seguridad llevarán adelante una propuesta integral destinada a niños, adolescentes y sus familias.



La actividad se desarrollará en la única cancha del barrio, ubicada en la intersección de las calles Santo Domingo y Gobernador Loza, e incluirá partidos de fútbol, juegos recreativos, chocolatada, educación vial con aprendizaje de señales de tránsito y una charla sobre prevención del consumo de sustancias.



"La idea es que los chicos disfruten de sus vacaciones de invierno compartiendo una jornada distinta, donde además aprendan que se puede llevar una vida sana y sin consumir sustancias", expresó la coordinadora.



Quintana remarcó que la prevención comienza en el diálogo cotidiano con los niños. "La mejor prevención es hablar con ellos sobre el no consumo. Siempre les digo que las personas que les ofrecen consumir sustancias no son amigos, sino que les están haciendo un daño. Buscamos generar conciencia para que elijan un camino saludable", afirmó.



Durante la jornada también participará la Banda de Música, por lo que invitó a todas las familias del barrio a sumarse y compartir la propuesta.



La funcionaria adelantó además que la próxima semana las actividades continuarán en La Tosquera del barrio Río Paraná, otro de los sectores considerados vulnerables por el programa.



En relación con el bullying, Quintana explicó que también trabajan esta problemática durante los encuentros. "Hablamos con los chicos para que se animen a denunciar cuando son víctimas de acoso o violencia. Es fundamental que sepan que no están solos y que siempre hay un adulto dispuesto a ayudarlos", sostuvo.



Finalmente, la coordinadora agradeció el respaldo del ministro de Seguridad, Adán Gaya, y del gobernador Juan Pablo Valdés por acompañar estas acciones preventivas.



"No hay que bajar los brazos. Debemos seguir brindando experiencias positivas y generando conciencia en nuestros niños y adolescentes para construir una sociedad más sana y segura", concluyó.