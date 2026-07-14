El rector de la Basílica de Itatí destacó la fe de los peregrinos y busca que la histórica marcha sea declarada Patrimonio Cultural

Martes, 14 de julio de 2026









A horas de recibir a las multitudinarias columnas de fieles, el padre Claudio Javier Muñoz resaltó la profunda gratitud del pueblo creyente. Además, recordó que la tradicional manifestación ya lleva 126 años de historia y une a varias provincias



El rector de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, padre Claudio Javier Muñoz, aseguró que la comunidad se encuentra viviendo con gran expectativa la llegada de los miles de peregrinos que participan de la tradicional peregrinación de San Luis del Palmar y de otras localidades de la región.



En diálogo con Cadena de Radios, el sacerdote destacó que la mayoría de los fieles llegan al santuario con un profundo sentimiento de gratitud. "La gente viene con sus acciones de gracias, más que con pedidos. El correntino es agradecido y profundamente creyente", expresó.



Muñoz recordó que la Basílica pertenece a la Congregación de Don Orione y que trabaja junto a la Arquidiócesis de Corrientes y otras jurisdicciones eclesiásticas en la organización de una de las manifestaciones de fe más importantes del Nordeste argentino.



El rector resaltó que en Itatí existe una devoción muy arraigada hacia la Virgen. "Hay una transmisión de la fe y un amor incondicional a María Santísima que pasa de generación en generación", afirmó.



En ese sentido, comentó que recientemente se desarrolló una reunión con la comisión que impulsa la postulación de la histórica peregrinación para ser reconocida como Patrimonio Cultural. "Es una expresión de fe masiva que ha pasado de generación en generación. Ya lleva 126 años y, lejos de apagarse, cada año crece más", señaló.



Además, remarcó que la peregrinación trasciende las fronteras correntinas. "No participan solamente los sanluiseños. Se suman peregrinos de Formosa, Chaco y otras provincias que se reúnen en San Luis del Palmar para llegar todos juntos a Itatí", indicó.



Respecto del operativo de recepción, informó que durante toda la jornada habrá celebraciones religiosas, confesiones y bautismos. Está previsto recibir a las 11 a los peregrinos provenientes de Caá Catí y San Miguel, mientras que para las 16 se espera el arribo de la multitudinaria columna de San Luis del Palmar.



"Estamos con mucha emoción esperándolos", manifestó el sacerdote, quien también destacó la solidaridad de los fieles. "Muchos llegan con donaciones para nuestro Santuario de la Caridad. La Virgen es el pulmón espiritual de nuestro pueblo y es hermoso ver cómo la gente responde con generosidad."



Finalmente, el padre Muñoz sostuvo que la Virgen de Itatí representa uno de los pilares de la identidad correntina. "El amor a María Santísima en Itatí es algo incondicional. La Virgen de Itatí y el chamamé forman parte de la identidad del pueblo correntino", concluyó.