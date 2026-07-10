La familia de LOAN denunció a Enzo Di Tella defensor del imputado Antonio Benítez Viernes, 10 de julio de 2026 Toda la Nación Argentina y a niveles internacionales exigen que la Justicia haga hablar a los imputados a quien le entregaron, para qué, porqué y hasta el ultimo movimiento que supieron. A fin de confirmar que Loan esta vivo en algún lugar del mundo.

La familia de Loan Danilo Peña presentó este miércoles un escrito ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el que denunció presuntas actitudes intimidatorias durante el juicio por la desaparición del niño y manifestó su respaldo a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien instruyó la investigación.



El planteo fue impulsado por la querella que representa a los padres y hermanos de Loan, quienes sostuvieron que durante las audiencias se registraron expresiones, gestos y actitudes que exceden el ejercicio del derecho de defensa y afectan el trato digno que debe garantizarse a las víctimas.



En el documento, la familia apuntó especialmente contra el defensor oficial Enzo Di Tella, representante del imputado Bernardino Antonio Benítez, al considerar que su conducta "excedió la legítima vehemencia" propia de un debate judicial.



Asimismo, expresaron su preocupación por las situaciones de hostilidad dirigidas hacia los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, quienes llevan adelante la acusación. "Ninguna estrategia defensiva, ni modalidad de litigación puede justificar comportamientos que eventualmente impliquen afectaciones a la dignidad de las víctimas, manifestaciones intimidatorias o conductas incompatibles con el decoro profesional", señala el escrito presentado ante el Tribunal.



El periodista Rafael Palacios, enviado especial de Radio Sudamericana, explicó que la última audiencia antes del receso judicial estuvo atravesada por fuertes intercambios entre la defensa y la Fiscalía.



"Hubo un cruce importante entre el defensor oficial del imputado Antonio Benítez, el doctor Di Tella, y el fiscal Carlos Schaefer. Tuvo que intervenir el presidente del Tribunal, Juan Manuel Ceroleni, para pedir que cada vez que alguien quisiera hablar solicitara previamente la palabra", relató.



Además del reclamo por el desarrollo de las audiencias, la familia expresó su apoyo a la jueza Cristina Pozzer Penzo: "Queremos expresar nuestra plena solidaridad con ella de parte de nuestra familia y de Loan. Estos ataques son producto del excelente trabajo que en estos días llegó a juicio oral", manifestaron.



INTIMIDAN EN PLENO JUICIO La familia de LOAN denunció a Enzo Di Tella defensor del imputado Antonio Benítez

Toda la Nación Argentina y a niveles internacionales exigen que la Justicia haga hablar a los imputados a quien le entregaron, para qué, porqué y hasta el ultimo movimiento que supieron. A fin de confirmar que Loan esta vivo en algún lugar del mundo. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI CULTURA EDUCATIVA Programación completa de la 16° Feria Provincial del Libro

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