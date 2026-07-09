Programación completa de la 16° Feria Provincial del Libro

Jueves, 9 de julio de 2026

Del 7 al 18 de julio, el Edificio Tecnológico de La Unidad (Avenida 3 de Abril 57) será escenario de la 16° Feria Provincial del Libro “Historias para alentar”, el encuentro literario más importante de la provincia.



15,00 horas. Virginia Tognola presenta “El mal querer” Sala Martha Quiles



15,00 horas: María Lucrecia Caballero Ledesma presenta “Viajar en fragmentos”. Auditorio Cunas de Poetas



15,00 horas: Gabriel Alejandro Rodríguez presenta “Esta banda tiene una vocalista interesante”. Escenario Cacho González Vedoya



16,00 horas: Javier Arigo presenta “La sociedad de las sombras” (novela) Sala Martha Quiles



16,00 horas: Luis Fabián Machuca Olivieri presenta “Mbohapypa” (obra poética en guaraní y castellano, Editorial D) Escenario Cacho González Vedoya



16,00 horas. Blas Antonio Araujo presenta “El mejor lugar del mundo” (poesías, Editorial D) Auditorio Cuna de Poetas



17,00 horas: Marina “Marva” Coronel presenta “Amarre”. Sala Martha Quiles



17,00 horas: Roberto Jesús Frette presenta “Un buen momento. Entrevistas a escritores de Corrientes y la región” (Editorial D). Auditorio Cuna de Poetas.



17,00 horas ESCENARIO “LA UNIDAD”



18,00 horas: Tito López presenta “¿Quién…? Historias de un crimen”, (nouvelle, Colección Claroscuros, Moglia Ediciones) Auditorio Cuna de Poetas



18,00 horas: Ivan Benitez presenta “Bienvenido a Dokio”. Sala Martha Quiles



18,00 horas: José María Chain presenta “La Mantis cautiva”. Escenario Cacho González Vedoya



19,00 hs: Héctor Daniel Castro presenta “Un robo de categoría”. Sala Martha Quiles



19,00 horas; Chamamé: raíz que suena. Presentaciones de libros



Fernando Antonio Bravo presenta “Literatura popular de Corrientes. Una aproximación a la poética chamamecera” (Editorial D)



Bárbara Antonini presenta “Ñande chamameceros” (Editorial D)



María Gabriela Basualdo presenta “El Cultor del Chamamé. Homenaje a Juancito Güenaga” y “El lucero del Chamamé. Homenaje a Salvador Miqueri” (Moglia Ediciones) Auditorio Cuna de Poetas



20,00 Hs Gerardo Russo presenta “El costo oculto del ausentismo. Cómo la salud organizacional impacta en la rentabilidad”. Auditorio Cuna de Poetas



20,00 Hs La peregrinación de San Luis a Itatí, un patrimonio camino a la UNESO. Participan: Fundación Martha Quiles, San Luis en fotos, Cooperativa Cultural Sanluiseño Rapó, Cultura Senado. Sala Martha Quiles



Viernes 10 de julio



15,00 horas: Marina Maciel presenta “Luis nunca creyó en leyendas” Sala Martha Quiles



15,00 horas: Nicolás Miranda presenta “El enigma del dolor” (Editorial D) Auditorio Cuna de Poetas



15,00 horas: Elena Flores presenta “Un viaje hacia la felicidad” (Editorial D) y Andrea Cantero presenta “Amanecer en poesía” (Editorial D) Escenario Cacho González Vedoya.



16,00 horas Carlos Kbal. 3794 21-6147 Certamen literario “La cabeza de Sylvia”; “La memoria de las manos”; “Temporada de eclipses”



16,00 horas Ingrid Miranda presenta “Che roga Yekove”. Sala Martha Quiles



16,00 hs. Embajada Cultural del Senado: Coro Infantil “Pomberitos cantores”, Orquesta Filarmónica del Senado, Coral Corrientes y el Ballet Folclórico de la Cámara de Senadores de la Provincia. Escenario Cacho González Vedoya.



17,00 horas: Ana Paula Esquenazi presenta “Mi Dulce Enemigo, Relatos sobre la Diabetes”. Auditorio Cuna de Poetas.



17,00 horas: Marisol Ramirez presenta “Vivencias”, (Editorial D) Sala Martha Quiles



17,00 horas ESCENARIO “LA UNIDAD”



18, 00 hs: Romy Espinoza presenta “A esa hora solíamos hablar” (Colección Claroscuros, Moglia Ediciones) Auditorio Cuna de Poetas.



18,00 horas: Dario Alfredo González presenta “Informes sociales en trabajos sociales”, (Editorial Fundación La Hendija) Sala Martha Quiles



18,00 horas: Mariel González y Roxana González presentan “Educación, patrimonio y museo” (Moglia Ediciones) Escenario Cacho González Vedoya



19,00 horas: Leandro Illia presenta “Arturo Illia. Mi padre”. Participan Gabriela Valenzuela y Diógenes González. Auditorio Cuna de Poetas.



19,00 horas. Es hora de hablar: sociedad, familia y los vínculos en el siglo XXI, charla abierta con la Lic. Sofía Calvo. Escenario Cacho González Vedoya.



20,00 hs Conferencia Antonio Tarragó Ros. Auditorio Cuna de Poetas.



21,00 hs. Orquesta Folclórica de la Provincia. Escenario Cacho González Vedoya.



Sábado 11 de julio



15,00 horas: Joaquín Santiago Arce presenta “La leyenda de Rift Mender”. Sala Martha Quiles.



15,00 horas: Julio Argentino Tamaño presenta “Espejismos y senderos” (Editorial D) Auditorio Cuna de Poetas.



15,00 horas: Zamira Bittar Barrientos presenta “Metáforas de un jardín” (Editorial D) Escenario Cacho González Vedoya.



16,00 horas: Sara Aguirre de Concina. El Gorrión – Obra teatral para niños. Escenario Cacho González Vedoya.



16,00 horas: Andrea Avelina Canterio presenta “Amanecer en poesía”. Sala Martha Quiles.



16,00 horas: José Ramón Aguilar presenta “Elocuente Cotidiano”, (Editorial D) Auditorio Cuna de Poetas.



17,00 horas: Ana Laura Piñeyro presenta “Los misterios de Corrientes” (antología) y Thomas Salomon Zvedeniuk presenta “Tras las cortinas no se ve. Guía práctica de hábitos para un uso consciente de las redes sociales”. Auditorio Cuna de Poetas



17,00 horas: Lucrecia Martinez presenta “Amor arena de un cuento”, (Editorial D). Sala Martha Quiles.19



17,00 horas ESCENARIO “LA UNIDAD”



18,00 horas: Silvia Hopenhayn: Homenaje a Jorge Luis Borges: Cómo y por qué leerlo. Auditorio Cuna de Poetas.



18,00 horas: Más allá del romance: amor, salud mental, exigencias y presión social. Diálogo entre las autoras Mile Walters y Caro Sichel. Escenario Cacho González Vedoya



18,00 horas: Esteban Agustín Payes presenta el libro “Mario José Payes. Un legado de honradez” (Moglia Ediciones). Sala Martha Quiles.



19,00 horas: Conferencia Monseñor José Adolfo Larregain “El legado cultural del carisma. Año jubilar franciscano”. Auditorio Cuna de Poetas.



19,00 hs José Martin Cristaldo presenta “A mí no me lo contaron” y “Frágil”. Sala Martha Quiles.



20,00 horas: Julio Cáceres presenta “Transparencia del alma. Versos del caminante”, (Moglia Ediciones) Auditorio Cuna de Poetas



Domingo 12 de julio



16,00 horas: Presentación del libro: “Haikus” Peggy Llano Editorial D. Sala: Marta Quiles



16,00 horas: Presentación del libro: “Con Los Pies Desnudos” de Jorge Alejandro Sandoval. (Editorial D) Escenario “Cacho González Vedoya”



16,00 horas: Presentación del libro: “La niña del moño azul y otros cuentos” de Matías F. Romero. (Editorial D) Auditorio “Cuna de poetas”



17,00 horas: Presentación del libro: “Pétalos de un instante” de Luciana Stella Carbone. (Editorial D) Sala: Marta Quiles



17,00 horas: Presentación del libro: “Todos los nombres que comimos” de Horacio Daniel Arce. (Editorial D) Escenario “Cacho González Vedoya”



17,00 horas ESCENARIO “LA UNIDAD”



18,00 horas: Presentación del Libro: “Tomo 10 Aparecidos, Tesoros y Leyendas en Corrientes” de Enrique “Kito” Galiana (MOGLIA) Auditorio “Cuna de poetas”



18 horas: Presentación del libro: “Historia de la policía de la policía de la provincia de Corrientes” de Aguirre Gonzalo Román. Sala: “Marta Quiles”



18,00 hs: Presentación del libro: “Del universo al mundo: El universo gráfico” de Emiliano Correa. ESCENARIO “Cacho González Vedoya”



19,00 horas: Presentación de los libros. Norma lsabella Bruno:



“Historias y Anécdotas de Inmigrantes” y “Cuentos Fantásticos Mbareté Iteva. Antología de cuentos fantásticos del Litoral”. (Editorial Almacor) SALA MARTHA QUILES



19,00 horas: Presentación del libro: “Detener el Dedo” de Carlos Meo D´Ecclesiis (MB Editor) Auditorio: “Cuna de poetas”



19,00 horas: Ines Hopenhayn. Conversatorio, participa Lilian Cano. Escenario “Cacho González Vedoya”



20,00 horas: Concierto Didáctico a cargo del Ensamble Municipal de Música de Cámara. Escenario “Cacho González Vedoya” (Municipalidad de Corrientes)



Lunes 13 de julio



15,00 horas: Presentación del libro: “Microsueños” de López Camila Ailín (Editorial D). Sala: “Marta Quiles”



15,00 horas: Presentación de libros: Editorial D. Escenario “Cacho González Vedoya”



“La niña de blanco y otros cuentos” de Sonia Luisa Báez Aranda.



“Por lo nuestro” de Rocío Palacio.



“Antología de literatura infantil” de Iliana Romero.



15,00 hs: Anime Corrientes (K-Anime)



16,00 horas: Presentación de libros: Editorial D. Auditorio “Cuna de Poetas”



“Sueños entre lapachos, raíces y vuelos” de Isabella Blanco.



“Sobran las palabras” de Victoria Pared Roldán.



“Las otras caras de la luna” de Yaira Bert



“Palabras de la ciudad” de Víctor Gabriel Navarro.



16,00 horas: Presentación “Bajo el ojo ajeno de la I.A.” de Víctor Enrique García (Una vida filtrada por el algoritmo) Sala Martha Quiles



16,00 horas: Presentación del libro: “Hechura Poiema” de Shosh Chamorro. (Editorial D) Escenario Cacho González Vedoya



17,00 horas: Presentación del libro: “Las sombras del monte hablan” de Profesor Pablo Navarro (Editorial D). Sala Marta Quiles



17,00 horas: Charla sobre “Adopción: el derecho de crecer en familia” a cargo del Dr. Edgardo Enrique Frutos. Coordinador General Ministro del STJ Dr. Alejandro Alberto Chain. Ronda de preguntas y presentación de la Revista de Jurisprudencia por la Licenciada Amelia Presman. “Auditorio Cuna de poetas”



17,00 horas ESCENARIO “LA UNIDAD”



18,00 horas: Exposición del Magister Javier Viveros, Ministro Secretario de Políticas Lingüísticas del Paraguay, “Vitalidad y del pervivencia del ñe’?nga” y Prof. Arnaldo Casco Villalba, Director General de Investigación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas” Más que un idioma: particularidades que hacen único al guaraní.



AUDITORIO CUNA DE POETAS



18,00 horas: Exposición sobre “Jesuitas, franciscanos y predicadores en el imperio español”. Dra. María Laura Salinas. AUDITORIO MARTHA QUILES



18,00 horas: La persistencia de las pequeñas cosas. Poética de lo cotidiano. Mesa de mujeres poetas: Estefanía Ceballos, Mariana Coronel, Mariana Rinessi y Constanza Pérez Ruiz. ESCENARIO CACHO GONZALEZ VEDOYA



19,00 horas: Presentación del libro: “Ñande Jesús en la Boca” de Bárbara Elina Antonini. Auditorio “Cuna de poetas”



19,00 horas: Presentación del libro: “Un puñado de insomnios hechos papel” de Juan Agustín Quintana. (Editorial Autores de Argentina) Sala Martha Quiles



19,00 hs Presentación del libro: “Educación Patrimonio y Museos” de González Roxana Elizabet. (Ediciones del ICC). Escenario “Cacho Gonzalez Vedoya”



20,00 horas: Presentación de libros: (EUDENE) Auditorio “Cuna de poetas”



“No lloro por ella, lloro por mí” de Fernando Abelenda y “Rebelión de las santas cautivas” de Natalia Schejter.