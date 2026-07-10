Ciclistas de Monte Caseros peregrinan hacia Itatí Viernes, 10 de julio de 2026 Con la emoción de una nueva edición de la tradicional peregrinación en bicicleta a Itatí, un grupo de fieles de Monte Caseros partirá este domingo 12 de julio, a las 6 de la mañana, desde el arco de acceso a la ciudad.

La delegación estará integrada por unas 45 personas, entre ellas entre 33 y 35 ciclistas y un equipo de colaboradores que brindará apoyo durante todo el recorrido.



Ramón "Nenito" Sotelo, uno de los organizadores y fundador de esta iniciativa, explicó que la logística se viene preparando desde hace tres meses para garantizar el desarrollo de cada etapa del viaje.



El primer día llegarán al mediodía a Curuzú Cuatiá para almorzar y, por la tarde, continuarán hasta Mercedes, donde pasarán la noche. El lunes retomarán la marcha a las 7 rumbo a San Roque, donde serán recibidos por los Bomberos Voluntarios.



"Siempre nos reciben muy bien y estamos muy agradecidos con ellos", destacó Sotelo.



Como ocurre cada año, el grupo también hará noche en el camping municipal de Empedrado, donde la Municipalidad les brinda alojamiento y acompañamiento antes de emprender el último tramo hacia la Basílica de Itatí.



Los preparativos ya comenzaron a vivirse con intensidad. Sotelo contó que el jueves los peregrinos participaron de una misa en la que recibieron la bendición del sacerdote para emprender el viaje con la protección de la Virgen de Itatí.



Además, señaló que este viernes realizarán una pedaleada por las calles de Monte Caseros llevando la imagen de la Virgen, como una forma de compartir la fe con la comunidad y despedirse antes de iniciar el recorrido.



"Tenemos organizada una pedaleada alrededor del pueblo con la imagen de la Virgen para animar a la gente y hacer una despedida. El domingo también nos acompañan familiares, amigos y vecinos cuando emprendemos la partida", comentó.



Una tradición que crece con cada generación



Sotelo recordó que la peregrinación nació en 1990 junto a su hermano y su cuñado, fallecido recientemente.



"Esta locura comenzó en el año 90. Este año nos toca hacerlo sin mi cuñado, pero seguimos adelante manteniendo viva esta tradición", expresó.



También recordó el importante aporte que, en su momento, significó la incorporación de jóvenes de Colonia Libertad a la peregrinación y destacó el compromiso permanente de Pedro Tribbia, quien acompañó activamente el crecimiento de esta iniciativa de fe.



En estos 37 años, cerca de 300 ciclistas participaron de la travesía y cada edición suma nuevos integrantes, entre ellos mujeres y jóvenes que desean vivir la experiencia.



El organizador agradeció especialmente el respaldo del intendente de Monte Caseros, quien colabora con un camión para trasladar las bicicletas una vez finalizada la peregrinación y facilitar el regreso de los participantes.



Sotelo también destacó el enorme esfuerzo económico que implica sostener esta tradición.



"Acá tenemos que trabajar mucho para poder salir cada año. Organizamos rifas, ventas de pollo y locro para reunir los fondos necesarios y cumplir con esta peregrinación todos los años", señaló.



Finalmente, aseguró que el sacrificio vale la pena: "Siempre hay gente nueva interesada. Esto es algo que hay que vivir para entender el esfuerzo, el sacrificio y la enorme fe que significa llegar a Itatí pedaleando".



Los Ciclistas Peregrinos invitan a toda la comunidad a participar de un recorrido por las calles de la ciudad junto a la imagen de la Virgen de Itatí.



La convocatoria está abierta para quienes deseen acompañar en bicicleta, moto o automóvil, compartiendo una jornada de oración, encuentro y devoción.



Viernes 10 de julio salida desde la Capilla Santa Ana a las 14:30. Una oportunidad para renovar la fe y pedir la protección de Nuestra Madre en un recorrido que une a toda la comunidad. Todos están invitados a sumarse



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