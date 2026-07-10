Tercer colectivo se incendió circulando: Los pasajeros exigen control Municipal

Viernes, 10 de julio de 2026

El hecho ocurrió por calle San Martín entre San Juan y La Rioja. La Policía de Corrientes utilizó el matafuegos del móvil 939 de la División Metropolitana para contener el avance de las llamas. Son tres los colectivos de ERSA incendiados pocos meses



Un nuevo incendio afectó a una unidad de la empresa ERSA durante la noche del miércoles en la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió mientras el colectivo circulaba por calle San Martín, entre San Juan y La Rioja, y volvió a encender la preocupación por el estado de las unidades del transporte público de pasajeros.



El foco ígneo fue advertido cuando el vehículo se encontraba en plena circulación. En una primera intervención, agentes de la Policía de Corrientes utilizaron el matafuegos del móvil 939 de la División Metropolitana para contener el avance de las llamas.



Posteriormente, efectivos de los Bomberos de la Policía y bomberos voluntarios completaron las tareas de extinción del incendio, logrando controlar la situación. Como consecuencia del siniestro solo se registraron daños materiales y no hubo personas heridas.



Con este episodio, ya son tres las unidades del mismo grupo empresario que se incendian en poco más de un mes en la capital correntina, una situación que genera creciente inquietud entre los usuarios del servicio.



Ante la reiteración de estos hechos, pasajeros y vecinos reclaman mayores controles por parte de la Municipalidad de Corrientes, en su carácter de poder concedente del transporte urbano. Sostienen que es necesario determinar el origen de las reiteradas fallas electromecánicas que, según advierten, ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.