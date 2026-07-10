Por primera vez habrá control veterinario en la peregrinación a la Basílica de Itatí

Viernes, 10 de julio de 2026

La tradicional peregrinación de San Luis del Palmar hacia la Basílica de Itatí contará este año con un operativo especial de control veterinario destinado a resguardar el bienestar de los equinos que acompañan a los fieles durante el recorrido.



Por primera vez, equipos de médicos veterinarios revisarán el estado de salud de los caballos antes de la partida y brindarán asistencia clínica a lo largo de todo el trayecto, incluyendo el regreso de los peregrinos.



El operativo contará con el apoyo de la Policía Rural y otras fuerzas de seguridad, que colaborarán en la detección de animales que no se encuentren en condiciones adecuadas para realizar la travesía, priorizando su protección y evitando situaciones de maltrato.



La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Corrientes, a través de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, y forma parte del enfoque de "Una Salud", que integra el cuidado de la salud humana, animal y ambiental.



Desde la organización aclararon que la medida no busca modificar una tradición profundamente arraigada entre los sanluiseños, sino garantizar que los caballos participen en óptimas condiciones y reciban atención inmediata en caso de ser necesario.



En paralelo, también se desarrollarán acciones ambientales para fomentar la separación de residuos y la limpieza del recorrido. La propuesta contará con la participación de municipios, organismos provinciales y voluntarios, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que genera el paso de miles de peregrinos hacia Itatí.