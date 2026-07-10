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Por primera vez habrá control veterinario en la peregrinación a la Basílica de Itatí
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Viernes, 10 de julio de 2026
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La tradicional peregrinación de San Luis del Palmar hacia la Basílica de Itatí contará este año con un operativo especial de control veterinario destinado a resguardar el bienestar de los equinos que acompañan a los fieles durante el recorrido.
Por primera vez, equipos de médicos veterinarios revisarán el estado de salud de los caballos antes de la partida y brindarán asistencia clínica a lo largo de todo el trayecto, incluyendo el regreso de los peregrinos.
El operativo contará con el apoyo de la Policía Rural y otras fuerzas de seguridad, que colaborarán en la detección de animales que no se encuentren en condiciones adecuadas para realizar la travesía, priorizando su protección y evitando situaciones de maltrato.
La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Corrientes, a través de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, y forma parte del enfoque de "Una Salud", que integra el cuidado de la salud humana, animal y ambiental.
Desde la organización aclararon que la medida no busca modificar una tradición profundamente arraigada entre los sanluiseños, sino garantizar que los caballos participen en óptimas condiciones y reciban atención inmediata en caso de ser necesario.
En paralelo, también se desarrollarán acciones ambientales para fomentar la separación de residuos y la limpieza del recorrido. La propuesta contará con la participación de municipios, organismos provinciales y voluntarios, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que genera el paso de miles de peregrinos hacia Itatí.
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