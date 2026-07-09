Joven correntina de 19 años murió calcinada en un incendio

Jueves, 9 de julio de 2026

Investigan las causas de un incendio de vivienda donde falleció una joven de 19 años, ocurrió en la madrugada de hoy. Trabajaron Bomberos Voluntarios. La Policía se enteró del hecho 04:30 AM.



En horas de la madrugada de hoy, efectivos policiales de la Comisaría distrito correntino de San Roque iniciaron actuaciones investigativas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras tomar conocimiento de un incendio registrado en una vivienda ubicada por calle Benjamín Virasoro al 800 de esa localidad, hecho en el que una joven perdió la vida.



Del hecho tomaron conocimiento alrededor de las 04:30, por lo que se dirigen de inmediato al lugar, donde constatan un foco ígneo de tipo declarado en una vivienda, encontrándose además personal de Bomberos Voluntarios trabajando en las tareas de extinción.



Una vez controlado el incendio y realizadas las primeras inspecciones en el inmueble, se halló en el interior el cuerpo sin vida de una joven mujer de 19 años de edad.



Por tal motivo se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación en turno, y de personal especializados, a fin de realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas y circunstancias en que se produjo el incendio.



Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con las investigaciones de rigor.