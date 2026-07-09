Larregain llamó a renovar la resiliencia en tiempos difíciles

Jueves, 9 de julio de 2026

Tras participar de los actos oficiales junto a las autoridades provinciales, el arzobispo instó a mantener viva la fe y la unidad. Tomó como ejemplo el triunfo de la Selección para asegurar que "las situaciones se pueden revertir". El Tedeum es, por un lado, un acto de acción de gracias para recordar a los héroes de 1816.

En el marco de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain, destacó el valor de compartir esta jornada patria junto a las autoridades e instituciones y llamó a renovar el mensaje de esperanza que representa el 9 de Julio.



El prelado participó del izamiento del Pabellón Nacional, la colocación de ofrendas florales, la recepción oficial en Casa de Gobierno y el tradicional Tedeum, ceremonia religiosa de acción de gracias que forma parte de los festejos patrios.



"Es hermoso poder compartir con todas las autoridades e instituciones el acto del izamiento del Pabellón Nacional, las ofrendas florales, la recepción en Casa de Gobierno y el tradicional Tedeum", expresó.



Larregain explicó que el Tedeum es, por un lado, un acto de acción de gracias para recordar a los héroes de 1816 y, por otro, una oportunidad para actualizar el mensaje de la Independencia. "Ese mensaje sigue vigente y nos invita a vivir hoy la verdadera independencia", sostuvo.



Asimismo, señaló que la celebración deja un mensaje de esperanza en un contexto complejo. "Simplemente es un mensaje de esperanza en este tiempo difícil. Creo que lo que nos pasó con el partido de la Selección nos demuestra que hay esperanza, que las situaciones se pueden revertir y que existe resiliencia", manifestó el arzobispo.



Finalmente, remarcó que la conmemoración del 9 de Julio invita a mantener viva la fe y la confianza en el futuro, destacando la importancia de la unidad y el compromiso de todos los argentinos para afrontar los desafíos del presente.



R: GL